Молодые эксперты обсудили послание Президента Казахстана

Слушатели Школы молодых экспертов при МИСП обсудили Послание президента, направленное на реформирование экономики. Они представили аналитические презентации и свои рекомендации по диверсификации экономики.

Пятнадцатого сентября прошел круглый стол по осуждению Послания на платформе МИСП. Среди молодых экспертов, участвовавших в мероприятии, Алмас Аубекеров, Мадия Торебаева, Айдар Омаров, Айнур Бакытжанова, Лилия Маньшина и другие. Они детально остановились на озвученных инициативах главы государства.

"Хочу отметить уровень подготовки наших экспертов. Предложенные ими презентации содержали не только анализ слабых и сильных сторон Послания, но и некоторые рекомендации по реформированию экономики в существующих реалиях. Интересны были исследовательские материалы на базе сравнительного и исторического анализа. Конечно, мы пригласили и известных экспертов, в результате чего получили плодотворную дискуссию", – отметил Андрей Хан, директор МИСП.

К примеру, Мадия Торебаева подготовила топик о предлагаемых изменениях в условиях кредитования в Казахстане. А именно о проблемах приоритетности бизнес-кредитования перед другими видами банковской деятельности и доходах финансовых организаций от размещения ликвидности в нотах Национального банка.





Фото: МИСП













Лилия Маньшина представила сравнительный анализ институтов посланий в других странах, включая послания Путина, Лукашенко, Мерзиёева, Макрона и Байдена. Айдар Омаров выделил и раскрыл тезисы о необходимых условиях для масштабного развития креативной экономики, обращаясь к заявлениям президента в Послании.

В работе круглого стола участвовали и другие специалисты.

Марат Шибутов заметил положительные изменения в подаче текста Послания. Если раньше в аккаунтах "Акорды" давались просто тезисы, причем в основном в "Твиттере", а сам текст Послания шел через несколько часов, то сейчас в "Телеграме" "Акорды" текст постили сразу же фрагментами и тут же шел перевод с казахского. Полный текст Послания на сайте появился всего через час.

Кроме того, участники мероприятия обратили внимание на изменения в повестке госполитики, анализируя темы внутри Послания, где экономические меры составляют 80% тезисов. Озвученные экономические вопросы будут находиться в центре внимания правительства и должны быть решены в обозначенные сроки. В свою очередь от экспертного сообщества потребуется мониторинг качественного исполнения поручений президента.

В целом, по мнению экспертов, озвученные главой государства инициативы помогут экономике Казахстана выйти на новый уровень и более мягко интегрироваться в мировое экономическое пространство.