Эксперт: "Важное направление Послания – устойчивость налогового климата"

Эксперт Института евразийской интеграции Серик Жусупов выделил одно из ключевых направлений нового Послания президента Касым-Жомарта Токаева – повышение эффективности налоговой политики, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Серик Жусупов, глава государства подчеркнул, что налоговое администрирование должно строиться на основе доверия к налогоплательщикам.

"То есть смысл управления налогообложением не в карательной функции, а в создании условий, максимально благоприятных для налогоплательщика, который собственно и является главным созидателем новой экономической реальности. Особое значение придается устойчивости налогового климата, что является критически необходимым условием для долгосрочного инвестирования как зарубежных, так и отечественных капиталов. Тем более, что значительные достижения по макроэкономическому вектору уже наметились. В частности, укрепились до 100 млрд долларов международные резервы Казахстана, в 2,5 раза замедлилась инфляция в сравнении с прошлым годом", – говорит он.

По мнению эксперта Института Евразийской интеграции, тотальная цифровизация налоговой сферы, увеличение порога налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания, оптимизация налоговых режимов и льгот – все эти меры, предложенные главой государства, преследуют одну цель – поддержать бизнес и способствовать повышению его социальной ответственности:

"В этой канве поручено серьезно проработать вопросы устранения негатива, включая излишнее административное давление на бизнес, влияющее на инвестиционный климат и сужающее финансовую базу новой экономической политики. На сегодня уже устранено более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность".

Вместе с тем, продолжает спикер, в рамках поддержки развития бизнеса в Казахстане правительству было поручено увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%, сегодня данный показатель составляет около 7%. И этот индикатор станет одним из показателей точного исполнения президентских задач.

В целом, в рамках реализации президентских задач предстоит улучшить на порядок условия для развития отечественной системы налогообложения и предпринимательства, что станет важнейшим вкладом в укрепление отечественной экономики, резюмировал Серик Жусупов.