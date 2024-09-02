Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперт: "Важное направление Послания – устойчивость налогового климата"

Женщина , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 16:34 Фото: pexels
Эксперт Института евразийской интеграции Серик Жусупов выделил одно из ключевых направлений нового Послания президента Касым-Жомарта Токаева – повышение эффективности налоговой политики, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Серик Жусупов, глава государства подчеркнул, что налоговое администрирование должно строиться на основе доверия к налогоплательщикам.

"То есть смысл управления налогообложением не в карательной функции, а в создании условий, максимально благоприятных для налогоплательщика, который собственно и является главным созидателем новой экономической реальности. Особое значение придается устойчивости налогового климата, что является критически необходимым условием для долгосрочного инвестирования как зарубежных, так и отечественных капиталов. Тем более, что значительные достижения по макроэкономическому вектору уже наметились. В частности, укрепились до 100 млрд долларов международные резервы Казахстана, в 2,5 раза замедлилась инфляция в сравнении с прошлым годом", – говорит он.

По мнению эксперта Института Евразийской интеграции, тотальная цифровизация налоговой сферы, увеличение порога налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания, оптимизация налоговых режимов и льгот – все эти меры, предложенные главой государства, преследуют одну цель – поддержать бизнес и способствовать повышению его социальной ответственности:

"В этой канве поручено серьезно проработать вопросы устранения негатива, включая излишнее административное давление на бизнес, влияющее на инвестиционный климат и сужающее финансовую базу новой экономической политики. На сегодня уже устранено более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность".

Вместе с тем, продолжает спикер, в рамках поддержки развития бизнеса в Казахстане правительству было поручено увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%, сегодня данный показатель составляет около 7%. И этот индикатор станет одним из показателей точного исполнения президентских задач.

В целом, в рамках реализации президентских задач предстоит улучшить на порядок условия для развития отечественной системы налогообложения и предпринимательства, что станет важнейшим вкладом в укрепление отечественной экономики, резюмировал Серик Жусупов.

Читайте также

Медицина
"Потому что нет полноценной цифровизации": врач о заявлении президента по фальсификациям в медстраховании
Дети аула равны с городскими: Beeline построил современную школу в Алматинской области
Равные возможности: Beeline подарил современную школу поселку Шелек
Президент Казахстана Токаев
Простые истины простым языком: эксперты о Послании президента Казахстана
Ирина Мишура
Казахстан 2024 год Бизнес Налоги Послание Токаева – 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: