Казахстанские производители масложировой продукции просят защитить их интересы в рамках ЕАЭК

В Казахстане полностью может остановиться производство масложировой продукции из-за принятого техрегламента Таможенного союза, жестко ограничившего содержание в ней трансизомеров жирных кислот всего в 2%. Отечественный бизнес просит защитить их интересы в рамках ЕАЭК, сообщает Zakon.kz.

Глава государства в своем Послании поставил четкую задачу по "формированию прочного промышленного каркаса страны, обеспечению экономической самодостаточности". В пищевой промышленности это означает обеспечение продовольственной безопасности Казахстана. Иными словами, чтобы внутри страны был полный цикл производства пищевых продуктов от поля или пастбища до стола потребителя.



Но если какой-то важный этап или сырье будут отданы на откуп за границу, то это немедленно станет брешью в защите продовольственной безопасности страны. Для наглядности достаточно вспомнить прошлогоднюю ситуацию с сахаром в стране.

На сегодня рискуют полностью остановиться производители масложировой продукции, прежде всего, маргаринов, сливочного масла, кулинарных жиров, спредов (заменителей сливочного масла), которые используются как готовые продукты, так и как сырье для промышленной выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий.





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А все из-за того, что принятый несколько лет назад "Технический регламент на масложировую продукцию" Таможенного союза жестко ограничил содержание в ней так называемых трансизомеров жирных кислот (иначе – трансжиров) всего в 2%.



По сути, данный стандарт направлен на продвижение импортного продукта. Так как снизить процент трансжиров до 2% на текущем технологическом уровне казахстанского масложирового производства крайне трудно, если не прибегать к сырью из дешевых фракций пальмового масла, прежде всего стеарина.

К тому же искусственное навязываемое ограничение на трансжиры предоставило неконкурентное преимущество тем, кто импортирует и перерабатывает пальмовое масло. При этом следует отметить, что крупнейший переработчик пальмового масла в стране имеет иностранных учредителей.





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Казахстанские производители масложировой продукции обращают внимание на то, что по Тех. регламенту ЕАЭС выведены из-под мониторинга глицидола содержащиеся в пальмовых маслах, тогда как, содержащиеся в них глицидиловые эфиры считаются загрязняющими организм веществами.

Вместо этого, отечественные переработчики предлагают не ограничивать так жестко продукции с трансизомерами, так как он, во-первых, получается из натуральных отечественных масло семян, такие как подсолнух, рапс и лен растущие в Казахстане. Во-вторых, трансизомеры или трансжиры встречаются в природе от 5 до 25 процентов на бараньем, говяжьем жире, в коровьем молоке, в молоке матери (до 7-9%).

Таким образом, более справедливо будет мониторить как раз пальмовые глицидиловые эфиры в продуктах, чем ограничивать отечественных производителей, выпускающих более здоровую продукцию.





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Кроме того, что такое решение сняло бы вопрос насыщения внутреннего рынка масложировой продукцией, оно бы еще открыло для Казахстана огромный китайский рынок, где трансжиры вообще никак не регламентируются, но население после снятия карантинов активно осваивает новые продукты.



Любопытно в этой ситуации, что Минсельхоз, Минздрав и Минторговли Казахстана вникли и понимают эту проблему. А от НПП "Атамекен", призванной поддерживать по сути бизнес, в лучшем случае просто отписки либо устные ответы, зафиксировавшие позицию в пользу импортеров пальмового масла.





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У поддержки производства масложировой продукции полного цикла на отечественном сырье есть и вполне просчитываемая экономическая подоплека. Даже на основе подсчетов по импорту пальмовых масел и экспорту масличного сырья казахстанского производства, а также экономики обработки отечественных масложиров, мы получаем сотни миллиардов тенге упущенной прибыли государства и просто покинувших экономику страны. Например, в 2022 году было импортировано пальмовых масел и производных жиров более 120 тысяч тонн на 160 млрд тенге, что "закрывает" по объему до 90% сырья для масложировой продукции. А если мы возьмем расчеты по переработке маслосемян, то получим, что замещение импорта пальмового масла (даже не на 100%, а хотя бы на 80%) дает дополнительно порядка 200-250 млрд тенге добавленной стоимости и мультипликативного эффекта в экономику Казахстана.



Обсуждение изменения в этот самый Технический регламент на масложировую продукцию в рамках ЕАЭК намечено на 20 сентября.

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