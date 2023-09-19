Неожиданный разговор Токаева во дворе штаб-квартиры ООН попал на видео

У президента Касым-Жомарта Токаева, который гулял во дворе штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, состоялся неожиданный разговор, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября 2023 года, из сюжета телеканала "Хабар 24". Глава государства между переговорами вышел во двор штаб-квартиры ООН, где в неформальной обстановке беседовал с главой МИД РК Муратом Нуртлеу и со своим помощником по международным вопросам Ержаном Казыханом.

Фото: скриншот видео

Во время неформальной беседы к президенту неожиданно подошел сотрудник ООН китайского происхождения, который рассказал, что хорошо знает биографию Касым-Жомарта Токаева, и то, что глава государства когда-то был заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Фото: скриншот видео

Затем дипломат объяснил, почему хотел побеседовать с Касым-Жомартом Токаевым, и поделился впечатлениями от разговора:

"Я просто хотел поздороваться с президентом. Я знаю, что президент Казахстана – очень большой человек и лучший друг Китая. Я очень дорожу этим моментом. Я смог поздороваться с этим большим человеком. Он сказал мне по-китайски: "Да, Китай и Казахстан – мы друзья". Всего несколько слов, но я очень горд и очень взволнован".

Касым-Жомарт Токаев с 17 сентября 2023 года находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где успел провести множество встреч. В том числе президент Казахстана встретился с генсеком ООН.