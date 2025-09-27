#АЭС в Казахстане
Мир

Лишенный визы США президент Колумбии предложил перенести штаб-квартиру ООН

президент Колумбии предложил перенести штаб-квартиру ООН, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 18:22 Фото: pixabay
Президент Колумбии Густаво Петро, чью визу аннулировали США, предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

"Президенты, участвующие в Ассамблее, пользуются полным иммунитетом... Тот факт, что не был разрешен въезд палестинским властям и была аннулирована моя виза за то, что я призвал армию США и Израиля не поддерживать геноцид, который является преступлением против всего человечества, свидетельствует о том, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права. Штаб-квартира Организации Объединенных Наций не может оставаться в Нью-Йорке", – написал Петро.

Глава государства также отметил, что ему не нужна виза, а только ESTA, потому что он не только гражданин Колумбии, но и гражданин Европы.

"Я считаю себя свободным гражданином в этом мире. Человечество должно быть свободным во всем мире. Мы имеем право жить на планете", – добавил президент.

Ранее Госдепартамент США лишил президента Колумбии Густаво Петро визы, обвинив его в подстрекательских действиях во время пропалестинской акции протеста в Нью-Йорке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
