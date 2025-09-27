Лишенный визы США президент Колумбии предложил перенести штаб-квартиру ООН

Президент Колумбии Густаво Петро, чью визу аннулировали США, предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

"Президенты, участвующие в Ассамблее, пользуются полным иммунитетом... Тот факт, что не был разрешен въезд палестинским властям и была аннулирована моя виза за то, что я призвал армию США и Израиля не поддерживать геноцид, который является преступлением против всего человечества, свидетельствует о том, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права. Штаб-квартира Организации Объединенных Наций не может оставаться в Нью-Йорке", – написал Петро.

Глава государства также отметил, что ему не нужна виза, а только ESTA, потому что он не только гражданин Колумбии, но и гражданин Европы.

"Я считаю себя свободным гражданином в этом мире. Человечество должно быть свободным во всем мире. Мы имеем право жить на планете", – добавил президент.

Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo.



La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

Ранее Госдепартамент США лишил президента Колумбии Густаво Петро визы, обвинив его в подстрекательских действиях во время пропалестинской акции протеста в Нью-Йорке.