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Законодательство РК

Расследование дела в отношении Самата Абиша завершили и передали в суд

Расследование дела в отношении Самата Абиша завершили и передали в суд Фото: пресс-служба КНБ РК
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя Комитета национальной безопасности Казахстана Самата Абиша. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kazinform, дело в отношении Самата Абиша направлено в суд.

"Службой досудебного расследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан завершено расследование уголовного дела в отношении Әбіш С. С. по ст. 362 ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан и дело направлено в суд", – говорится в ответе начальника Службы досудебного расследования ГП РК Ризабека Ожарова на официальный запрос издания.

Он добавил, что в рамках указанного уголовного дела Самат Абиш подозревается в совершении превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и он находится в Казахстане.

"Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты, регламентирована требованиями статьями 47 и 201 УПК РК", – отмечается в сообщении.

17 января 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК.

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5 января 2023 года генпрокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Самат Абиш проходит по делу о январских беспорядках только как свидетель.

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19 сентября стало известно, что в отношении Самата Абиша начато досудубное расследование по факту превышения власти и должностных полномочий во время "январских событий".

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