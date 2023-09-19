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Генеральная прокуратура: Самат Абиш находится в Казахстане

Генеральная прокуратура, Самат Абиш находится в Казахстане Фото: gov.kz
Установлено местонахождение Самата Абиша. По данным Генеральной прокуратуры, он находится в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В отношении Самата Абиш проводятся следственные действия, сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры Дархан Дуйсембай. 

"Cамат Абиш в Казахстане, он находится под подпиской о невыезде", – сообщил Дархан Дуйсембай. 

19 сентября стало известно, что против Самата Абиша возбудили уголовное дело. 

По данным Генеральной прокуратуры, в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиш начато досудубное расследование по факту превышения власти и должностных полномочий во время «январских событий».

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конституции все равны перед законом и судом.

5 января 2023 года генеральная прокуратура сообщала, что Самат Абиш проходит в деле о январских событиях как свидетель.

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