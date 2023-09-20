Детям начнут выплачивать средства из Нацфонда

На специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда, сообщает Zakon.kz.

На эти средства в будущем они смогут улучшить жилищные условия или получить образование. При этом покупка или улучшение условий жилья допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учебу разрешается и в зарубежном учебном заведении.

Механизм накоплений и выплат запускается с 1 января 2024 года. На счет каждого ребенка будет зачисляться равная сумма за соответствующий год его участия в программе, начиная с рождения или получения гражданства Казахстана и до достижения 18 лет. До тех пор средства будут находиться в Нацфонде и продолжать инвестироваться Национальным банком РК в финансовые инструменты. Воспользоваться ими можно будет только после наступления совершеннолетия, однако при смене или утрате гражданства дети утрачивают такое право. Выплачиваемые средства будут освобождены от налогообложения.

На сегодняшнем пленарном заседании мажилисмены приняли и направили поправки по вопросам выплат детям из Национального фонда в Сенат.

Помимо прочего, закон уточняет меры по ограничению возможности приостановления, ареста, конфискации целевых накоплений и их выплат, права наследников на их получение в случае смерти или признании умершим получателя, а также компетенции ответственных госорганов.

В 2022 году в Послании народу Казахстана глава государства объявил о запуске новой программы "Национальный фонд – детям". Президент предложил ежегодно перечислять 50% от инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия.