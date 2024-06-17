"Деньги пусть копятся, они в будущем лишними не будут": шымкентцы о проекте "Нацфонд – детям"

В Казахстане с 1 января 2024 года официально запустился проект "Нацфонд – детям". В рамках проекта 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на специальные счета детей до 18 лет в ЕНПФ. О том, что думают жители Шымкента о новшестве, – в материале Zakon.kz.

"Деньги снять нельзя – это главный плюс"

Айжан Ермеккызы воспитывает вместе с супругом пятерых детей: одну дочь и четверых сыновей. Жительница Шымкента сейчас ждет шестого ребенка. На личном счете каждого из них уже лежат более 100 долларов. Женщина говорит, что хоть ее взрослым детям и не совсем повезло в финансовом плане по программе "Нацфонд – детям", но младшим посчастливится к совершеннолетию иметь на счету хорошую финансовую подушку.

"Может быть, мои первые и вторые дети не получат большую сумму, но зато хорошо повезло пятому и шестому ребенку. В этом году я рожу шестого и вот до 18-летия он получит хорошую сумму. Мне кажется, этих средств для моего будущего ребенка хватит на учебу и на жилье. Я отреагировала на эту новость отлично. Потому что я, как многодетная мать, получаю еще другие пособия от государства. Я это больше воспринимаю как капитал. Самое главное, что меня радует – средства на счету ребенка нельзя снять сейчас, то есть каждый месяц или каждый год. Потому что человек – он все-таки человек, он может потратиться, а здесь уже не получится", – рассказала корреспонденту Zakon.kz Айжан Ермеккызы.

Самому старшему ребенку Айжан 17 лет, младшему три года. По словам многодетной матери, ее первый ребенок еще не знает, на что именно потратит накопленные средства. Другим же, в свою очередь, жительница Шымкента планирует предоставить собственный выбор и не перечить им. Она считает, что средств должно хватить и на покупку жилья, и на получения качественного высшего образования.

"Самому, например, моему старшему ребенку 17 лет, младшему на данный момент три года. Вот, если каждый год по 100 долларов, самый младший накопит в Нацфонде хорошо. Кроме того, думаю, и у остальных младших детей будет достаточная сумма, и они смогут оплатить жилье или учебу", – делится своим впечатлением жительница Шымкента.

К слову, помимо национального фонда, Айжан Ермеккызы также получает и другие виды государственной поддержки в качестве многодетной матери. Благодаря социальной поддержке она может ежегодно отправлять детей в лучшие лагеря Шымкента и каждый месяц получает выплаты. Кроме того, в образовательном учреждении, где обучаются ее дети, они питаются бесплатно.

"Выплаты из Нацфонда особенно поддержат матерей-одиночек"

Камила Жалгасбекова потеряла супруга год назад. Мужчина погиб в автокатастрофе, с тех пор жительница Шымкента одна воспитывает двух детей. 32-летняя женщина рассказывает, что, узнав об выплатах в размере 100 долларов 52 цента, она обрадовалась. Мать-одиночка работает в сфере торговли и признается, что зарплаты порой не хватает. А такое накопление в будущем обеспечит сыновьям финансовую стабильность и беспокоиться о высшем образовании или жилье им теперь не придется, говорит собеседница.

"Моему старшему четыре года, младшему два. Честно, так как я мать-одиночка, я очень беспокоилась за их будущее, когда потеряла супруга, даже не знала, как они будут учиться. Еще мало ли, что может случиться, а Нацфонд своего рода стабильность для них. Кто знает, может, в будущем кто-то из детей не сможет поступить на грант или им понадобятся средства на первоначальный взнос. А тут уже накопленные средства есть от государства. Такая поддержка особенно нужна матерям-одиночкам. Ведь сейчас, получая одну зарплату, сложно копить деньги. Я лично очень рада таким новшествам, и самое главное, ведь деньги перечисляются в виде иностранной валюты. Учитывая то, как доллар поднимается время от времени, к их совершеннолетию у них будут значительные средства", – признается Камила Жалгасбекова.

Еще один аспект, который радует жительницу Шымкента – выплаты средств, которые будут расти вместе с доходом Нацио­нального фонда. Камила Жалгасбекова видит перспективы, которые дает новая программа.

"Раньше рассказывали, что вот в том же Дубае при рождении ребенка на его счет поступают деньги, правда, не знаю точно, в каком размере и насколько это правда. Но мы все говорили об этом и прошло время, у нас такая же ситуация получилась. Это ведь отлично и говорит о том, что наше государство развивается и не стоит на месте. Сама идея накопления тоже хорошая. А на что именно мои дети потратят средства, пока точно не знаю. Они совсем малыши сейчас. Но я сама хочу, чтобы они получили образование и сделали карьеру, это моя мечта", – делится жительница Шымкента в беседе с корреспондентом Zakon.kz.

"Деньги пусть копятся, они в будущем лишними не будут"

Махаббат Талгатова родила своего первенца три года назад. С тех пор женщина находится в декрете и удаленно работает SMM-менеджером. Жительница Шымкента признается, что зарплата у нее хорошая, но не совсем стабильная. По ее словам, программа "Нацфонд – детям" — правильная и долгожданная. Женщина признается, что новшества обрадовали не только ее, но и ее родственников и знакомых.

"Деньги, которые капают на счет моей дочери, пусть копятся. При этом мы с мужем сами параллельно копим деньги. Деньги с Нацфонда планируем потратить на ее учебу, пусть средства копятся, они в будущем лишними не будут. Те деньги, которые мы копим самостоятельно, хотим потратить на жилье для нашего ребенка. Мне кажется, эта программа также прокачивает людей с финансовой стороны. Потому что многие мои знакомые даже не задумывались о сборе средств для будущего своего ребенка, мол, решим проблемы по мере поступления. Теперь я уже у своих родственников и знакомых замечаю, что они начали копить деньги, даже хоть на те же самые маленькие траты", – отметила собеседница в беседе с корреспондентом Zakon.kz.

Программа "Национальный фонд – детям" стартовала в Казахстане в этом году впервые. По данным ЕНПФ, участниками программы стали 6 919 131 ребенок (родились с 01.01.2006 по 31.12.2023 включительно). Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (родились с 01.01.2006 по 31.12.2006 включительно). Всем им начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 цента.

В ЕНПФ уточнили, что это лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям – участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет.

Согласно закону, право на использование целевых требований наступает только после достижения ребенком 18 лет. В год достижения ребенком 18-летия сумма накопленных целевых требований переводится на целевой накопительный счет ребенка, открытый в ЕНПФ, для использования на жилье или образование.