Комитет госдоходов опубликовал список лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа

На сайте Комитета государственных доходов опубликован Реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию, сообщает Zakon.kz.

В список вошли 240 различных НПО, общественных фондов, организаций, правозащитников и журналистов. В частности:

ОЮЛ "Союз Кризисных Центров";

ОФ "Международная Правовая Инициатива";

ОФ "Международный фонд защиты слова "Эдил Соz";

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности;

представительство Internews в Казахстане;

ОФ "Центр политических решений";

ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак";

ОЮЛ "Ассоциация по развитию гражданского общества РК "АРГО";

РОП "Федерация профсоюзов Республики Казахстан";

ОО Экологическое общество "Зеленое спасение";

Республиканское ОО "Национальная Палата Медиаторов;

ТОО "Агентство интеллектуальной собственности Казахстан";

ОФ "Образовательный центр "Билим-Центральная Азия"

ОФ "URBAN FORUM KAZAKHSTAN";

Фонд "Ержан" имени Е. Татишева и т.д.

Кроме того, в список лиц, финансируемых из-за рубежа, попали известные журналисты: Айнур Коскина, Динара Егеубаева, Дмитрий Дубовицкий.

В реестре указывается БИН – Бизнес-идентификационный номер организации, либо ИИН – Индивидуальный идентификационный номер; название организации либо фамилия, имя, отчество лица.

Ранее сообщалось, что правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства приняты в рамках приведения в соответствие с новыми требованиями Налогового кодекса.

Комитет государственных доходов МФ РК обязали размещать на своем интернет-ресурсе kgd.gov.kz "Реестр лиц, получающих деньги и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства" по итогам полугодия, но не позднее 20 числа следующего за отчетным месяцем.



