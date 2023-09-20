Комитет госдоходов опубликовал список лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа
В список вошли 240 различных НПО, общественных фондов, организаций, правозащитников и журналистов. В частности:
- ОЮЛ "Союз Кризисных Центров";
- ОФ "Международная Правовая Инициатива";
- ОФ "Международный фонд защиты слова "Эдил Соz";
- Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности;
- представительство Internews в Казахстане;
- ОФ "Центр политических решений";
- ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак";
- ОЮЛ "Ассоциация по развитию гражданского общества РК "АРГО";
- РОП "Федерация профсоюзов Республики Казахстан";
- ОО Экологическое общество "Зеленое спасение";
- Республиканское ОО "Национальная Палата Медиаторов;
- ТОО "Агентство интеллектуальной собственности Казахстан";
- ОФ "Образовательный центр "Билим-Центральная Азия"
- ОФ "URBAN FORUM KAZAKHSTAN";
- Фонд "Ержан" имени Е. Татишева и т.д.
Кроме того, в список лиц, финансируемых из-за рубежа, попали известные журналисты: Айнур Коскина, Динара Егеубаева, Дмитрий Дубовицкий.
В реестре указывается БИН – Бизнес-идентификационный номер организации, либо ИИН – Индивидуальный идентификационный номер; название организации либо фамилия, имя, отчество лица.
Ранее сообщалось, что правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства приняты в рамках приведения в соответствие с новыми требованиями Налогового кодекса.
Комитет государственных доходов МФ РК обязали размещать на своем интернет-ресурсе kgd.gov.kz "Реестр лиц, получающих деньги и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства" по итогам полугодия, но не позднее 20 числа следующего за отчетным месяцем.