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Комитет госдоходов опубликовал список лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа

Комитет годоходов опубликовал список лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа Фото: pixabay
На сайте Комитета государственных доходов опубликован Реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию, сообщает Zakon.kz.

В список вошли 240 различных НПО, общественных фондов, организаций, правозащитников и журналистов. В частности:

  • ОЮЛ "Союз Кризисных Центров";
  • ОФ "Международная Правовая Инициатива";
  • ОФ "Международный фонд защиты слова "Эдил Соz";
  • Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности;
  • представительство Internews в Казахстане;
  • ОФ "Центр политических решений";
  • ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак";
  • ОЮЛ "Ассоциация по развитию гражданского общества РК "АРГО";
  • РОП "Федерация профсоюзов Республики Казахстан";
  • ОО Экологическое общество "Зеленое спасение";
  • Республиканское ОО "Национальная Палата Медиаторов;
  • ТОО "Агентство интеллектуальной собственности Казахстан";
  • ОФ "Образовательный центр "Билим-Центральная Азия"
  • ОФ "URBAN FORUM KAZAKHSTAN";
  • Фонд "Ержан" имени Е. Татишева и т.д.

Кроме того, в список лиц, финансируемых из-за рубежа, попали известные журналисты: Айнур Коскина, Динара Егеубаева, Дмитрий Дубовицкий.

В реестре указывается БИН – Бизнес-идентификационный номер организации, либо ИИН – Индивидуальный идентификационный номер; название организации либо фамилия, имя, отчество лица.

Ранее сообщалось, что правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства приняты в рамках приведения в соответствие с новыми требованиями Налогового кодекса.

Комитет государственных доходов МФ РК обязали размещать на своем интернет-ресурсе kgd.gov.kz "Реестр лиц, получающих деньги и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства" по итогам полугодия, но не позднее 20 числа следующего за отчетным месяцем.


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