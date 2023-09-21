В КГД прокомментировали ведение реестра лиц, финансируемых из-за рубежа

В Комитете государственных доходов прокомментировал наличие реестра лиц, финансируемых из иностранных источников, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что с 2018 года Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов для лиц, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций.

"Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д. В 2022 году внесены изменения в ст. 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет государственных доходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников", – пояснили в комитете.

Там отметили, что эта поправка направлена на повышение уровня доверия граждан как к государству, так и к неправительственным организациям.

Также в Комитете госдоходов отметили, что для реализации данной нормы Министерством финансов утверждены соответствующие Правила, согласно которым в реестре указываются наименование и идентификационный номер (БИН/ИИН) лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников.

"Согласно статье 30 Налогового кодекса сведения об идентификационном номере налогоплательщика и его наименование не являются налоговой тайной", – добавили к КГД.

21 сентября стало известно, что Комитет госдоходов опубликовал список лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа. В список вошли 240 различных НПО, общественных фондов, организаций, правозащитников и журналистов.







