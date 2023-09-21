Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В КГД прокомментировали ведение реестра лиц, финансируемых из-за рубежа

В КГД прокомментировали ведение реестра лиц, финансируемых иностранными организациями Фото: pixabay
В Комитете государственных доходов прокомментировал наличие реестра лиц, финансируемых из иностранных источников, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что с 2018 года Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов для лиц, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций.

"Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д. В 2022 году внесены изменения в ст. 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет государственных доходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников", – пояснили в комитете.

Там отметили, что эта поправка направлена на повышение уровня доверия граждан как к государству, так и к неправительственным организациям.

Также в Комитете госдоходов отметили, что для реализации данной нормы Министерством финансов утверждены соответствующие Правила, согласно которым в реестре указываются наименование и идентификационный номер (БИН/ИИН) лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников.

"Согласно статье 30 Налогового кодекса сведения об идентификационном номере налогоплательщика и его наименование не являются налоговой тайной", – добавили к КГД.

21 сентября стало известно, что Комитет госдоходов опубликовал список лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа. В список вошли 240 различных НПО, общественных фондов, организаций, правозащитников и журналистов. 



Читайте также

Оплачиваются ли перенесенные дни отпуска при временной нетрудоспособности
Оплачиваются ли перенесенные дни отпуска из-за болезни
В целях безопасности: суд по делу Дикого Армана пройдет в закрытом режиме
В целях безопасности: суд по делу Дикого Армана пройдет в закрытом режиме
Утверждены Правила разработки паспорта территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности
Для Семипалатинской зоны ядерной безопасности составят паспорт территории
Лариса Черненко
Комитет государственных доходов
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Астрологи рассказали для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Астролог рассказала, для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления