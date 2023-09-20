В 2,6 раза больше собрали таможенных платежей и налогов от импорта автомобилей в РК
В Комитете государственных доходов сообщили, что таможенная очистка проводится в электронном виде через информационные системы органов государственных доходов, в связи с чем участник внешнеэкономической деятельности имеет возможность самостоятельно подать декларацию на товар, путем подписания своим ЭЦП с любого места, в том числе, не выходя из дому.
"При этом полностью централизованы таможенные функции в части контроля и выпуска деклараций на товары путем создания Главного диспетчерского управления. Контакт с участниками внешнеэкономической деятельности исключен. Таможенный контроль осуществляется исключительно посредством информационных систем органов государственных доходов", – отметили в КГД.
В комитете пояснили, что правила таможенной очистки ввозимых авто довольно просты. Импортер при таможенном декларировании товаров должен определить его таможенную стоимость как затраты, понесенные им на приобретение транспортного средства, а также сопутствующие расходы, связанные с доставкой его в Казахстан (расходы на транспортировку, его страховые случаи и т.д.).
Следовательно, для принятия таможенной стоимости при таможенной очистке транспортного средства его стоимость должна основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации.
К примеру: экспортная декларация страны отправления, инвойс, транспортные расходы на доставку товара, договор купли-продажи между покупателем и продавцом, банковский перевод, аукционный лист и т.д.
Ранее мы рассказали, что Комитет госдоходов опубликовал список лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа.