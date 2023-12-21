Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 136 тысяч автомобилей завезли в Казахстан с начала года

Более 136 тысяч автомобилей завезли в Казахстан с начала года Фото: pexels
В Казахстан за 11 месяцев 2023 года импортировано 136,5 тыс. авто на сумму 2,7 млрд долларов, по которым уплачено таможенных платежей и налогов на 358,1 млрд тенге, что в 2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

За аналогичный период прошлого года в страну завезено 46,2 тыс. авто на 1355 млн долларов с уплатой платежей в 183,6 млрд тенге.

"По результатам контроля таможенной стоимости дополнительно взыскано  49,4 млрд тенге (заявленная – 107,5 млрд тенге, с учетом корректировки 156,9 млрд тенге)", - добавили в КГД.

В комитете напомнили, что таможенная очистка в Казахстане проводится в электронном видечерез информационную систему органов государственных доходов, в связи с чем участник внешнеэкономической деятельности имеет возможность самостоятельно подать декларацию на товар, подписав ее своим ЭЦП с любого места нахождения.

"Правила таможенной очистки, ввозимых легковых авто, довольно просты. Импортер при таможенном декларировании товаров должен определить его таможенную стоимость как затраты, понесенные им на приобретение, а также сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан (расходы на транспортировку, его страховые случаи и т.д.)", -  рассказали в КГД.

Там добавили, что для принятия таможенной стоимости при таможенной очистке авто, его стоимость должна основываться достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информацией.

В качестве документов могут быть использованы: экспортная декларация страны отправления, инвойс, транспортные расходы на доставку товара, договор купли продажи между покупателем и продавцом, банковский перевод, аукционный лист и т.д.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменили правила проведения техосмотра.

Читайте также

Итоги 2023 года подвели в Актюбинской области: приток инвестиций, рост МСБ и решение вопросов населения
Приток инвестиций, рост МСБ и решение вопросов населения: итоги 2023 года подвели в Актюбинской области
Кожухов Мейрам обращение
Понять и простить: аким Караганды выступил с необычным заявлением
Новогодние представления начались в театре имени Наталии Сац
Новогодние представления начались в театре имени Наталии Сац
Лариса Черненко
Транспорт Комитет государственных доходов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Как казахстанцы будут платить налоги
Как казахстанцы будут платить налоги
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: