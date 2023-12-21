Более 136 тысяч автомобилей завезли в Казахстан с начала года

В Казахстан за 11 месяцев 2023 года импортировано 136,5 тыс. авто на сумму 2,7 млрд долларов, по которым уплачено таможенных платежей и налогов на 358,1 млрд тенге, что в 2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

За аналогичный период прошлого года в страну завезено 46,2 тыс. авто на 1355 млн долларов с уплатой платежей в 183,6 млрд тенге.

"По результатам контроля таможенной стоимости дополнительно взыскано 49,4 млрд тенге (заявленная – 107,5 млрд тенге, с учетом корректировки 156,9 млрд тенге)", - добавили в КГД.

В комитете напомнили, что таможенная очистка в Казахстане проводится в электронном видечерез информационную систему органов государственных доходов, в связи с чем участник внешнеэкономической деятельности имеет возможность самостоятельно подать декларацию на товар, подписав ее своим ЭЦП с любого места нахождения.

"Правила таможенной очистки, ввозимых легковых авто, довольно просты. Импортер при таможенном декларировании товаров должен определить его таможенную стоимость как затраты, понесенные им на приобретение, а также сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан (расходы на транспортировку, его страховые случаи и т.д.)", - рассказали в КГД.

Там добавили, что для принятия таможенной стоимости при таможенной очистке авто, его стоимость должна основываться достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информацией.

В качестве документов могут быть использованы: экспортная декларация страны отправления, инвойс, транспортные расходы на доставку товара, договор купли продажи между покупателем и продавцом, банковский перевод, аукционный лист и т.д.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменили правила проведения техосмотра.