Взяли субсидии на несуществующую малину: арестовано имущество фермеров на 1,9 млрд тенге

В Жамбылской области фермерам выдали более 900 млн тенге субсидий для посадки элитного сорта малины. Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе областной прокуратуры, в махинациях подозревают четырех человек.

Как сказано в сообщении ведомства за 21 сентября 2023 года, на земельных участках крестьянских хозяйств малина не посажена, а саженцы вовсе не приобретались.

"Своими преступными действиями, группа лиц из четырех человек в течение двух лет причинили ущерб государству на сумму свыше 900 млн тенге. 7 апреля 2023 года по данному факту начато досудебное расследование по ст.ст.190 ч.4 п.2, 216 ч.3 и 218 ч.2 п.2 УК РК". Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

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Отмечено, что в ходе расследования все подозреваемые взяты под стражу и на их имущество общей стоимостью 1,9 млрд тенге наложен арест.

"12 сентября 2023 года уголовное дело окончено с обвинительным актом и направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит." Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

20 сентября 2023 года прокуратура Астаны отчиталась о том, как идет борьба с деятельностью недобросовестных застройщиков и сколько обманутых дольщиков ожидают восстановления справедливости. Как оказалось, сейчас полиция расследует семь уголовных дел в отношении руководителей компаний-застройщиков. Фигурантов подозревают в обмане 426 дольщиков десяти жилых комплексов. Под арестом находятся пять человек.