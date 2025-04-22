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Происшествия

Фермеры и ветеринар присвоили 339 миллионов тенге субсидий в Караганде

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 03:33 Фото: Zakon.kz
Два карагандинских фермера и один ветеринарный врач совместно присвоили 339 млн тенге субсидий, сообщает Zakon.kz.

По информации "КТК", эти деньги выделяли по госпрограмме для снижения стоимость молока. Владельцы крестьянского хозяйства договорились с ветеринаром и сделали фиктивные документы о наличии крупного рогатого скота. Более того, якобы они производят и продают молочную продукцию. Согласно отчетам – на современной оснащенной базе.

На деле же у фермеров было лишь давно заброшенное, забытое всеми хозяйство, где ни коров, ни техники. При этом часть субсидий фермеры потратили на покупку 60 голов племенных быков мясной породы. Они рассчитывали даже получить дополнительное вознаграждение от государства, но аферу раскрыли и всех осудили.

На днях предпринимательницу из Тараза оштрафовали за использование торгового знака "Apple".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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