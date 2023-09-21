Экс-аким Павлодарской области Скаков возглавил Фонд социального медстрахования

Абылкаир Скаков стал исполняющим обязанности председателя правления Фонда социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении за 21 сентября 2023 года, нового руководителя коллективу Фонда социального медицинского страхования представил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

"Абылкаир Бактыбаевич более 28 лет проработал на государственной службе, в том числе в качестве первого руководителя – 18 лет. Его трудовой стаж в системе Минфина составляет 19 лет, включая работу заместителем председателя Налогового комитета и председателем Комитета по финансовому мониторингу". Тимур Султангазиев

Абылкаир Скаков родился в 1974 году в Павлодарской области. Имеет три высших образования по специальностям "экономист и финансист" (Семипалатинский государственный университет им. Шакарима), "юрист" (Казахский институт правоведения и международных отношений) и "магистр делового администрирования" (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова).

С 1995 по 2012 год Абылкаир Скаков работал в налоговых органах Павлодарской и Костанайской областей, за исключением периода 2006-2008 гг., когда занимал должность заместителя директора по экономике Департамента здравоохранения Павлодарской области.

С 2012 по 2016 год работал в системе Министерства финансов, в том числе руководил Департаментом государственных доходов Астаны. С 2016 по 2019 год Абылкаир Скаков курировал вопросы финансов и экономики в Минобороны в должности заместителя министра, после чего возглавил Комитет по финансовому мониторингу.

В 2020-2022 годах был акимом Павлодарской области.

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