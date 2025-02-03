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События

Абылкаир Скаков покинул пост главы Фонда социального медстрахования

Абылкаир Скаков покинул пост главы Фонда социального медстрахования, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 18:33 Фото: Instagram/skakov_abylkair
Абылкаир Скаков покинул пост главы Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), который занимал с сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом уже экс-глава ФСМС заявил в своем Instagram.

"Сегодня я официально покинул пост председателя правления Фонда социального медицинского страхования. Это мое осмысленное и взвешенное решение. Выражаю благодарность руководству страны за доверие. Управлять такой важной организацией – это огромная ответственность, и для меня было честью делать это и реализовывать политику государства в области финансирования здравоохранения", – написал Абылкаир Скаков 3 февраля 2025 года.

Также он поблагодарил весь коллектив фонда за поддержку и труд.

"Вместе мы справились с множеством вызовов за прошедший год. Мы не только преодолели трудности, но и запустили новые проекты, и я уверен, что они продолжат приносить пользу работе ФСМС и всей системы социального медстрахования. Особая благодарность коллегам из медицинского и экспертного сообщества. Мы открыто обсуждали проблемы, и хотя порой наши разговоры были жаркими, нас всегда объединяла одна цель – сделать ОСМС лучше. Спасибо вам за вашу искренность и готовность к диалогу", – подчеркнул Абылкаир Скаков.

Вместе с тем он поблагодарил журналистов, депутатов и всех казахстанцев, которые следили за работой ФСМС.

"Вы всегда строго, но справедливо оценивали фонд. Мы старались, чтобы наша работа была понятной и прозрачной для вас. Ваша обратная связь очень важна. Желаю каждому из вас крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях!" – заключил Абылкаир Скаков.

Напомним, экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков возглавил Фонд социального медицинского страхования 21 сентября 2023 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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