В Казахстане пройдет сельскохозяйственная перепись в 2025 году

Бюро национальной статистики подготовило проект постановления правительства "О проведении национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году", сообщает Zakon.kz.

Цель переписи – получение детализированной информации о реальном состоянии сельского хозяйства, для прогнозирования развития аграрного сектора экономики, разработки социально-экономической политики, направленной на повышение эффективности его производства, конкурентоспособности продукции, актуализации генеральной совокупности хозяйствующих субъектов для проведения выборочных наблюдений и единовременных учетов.

Перепись пройдет в сети интернет в онлайн режиме с 1 августа по 31 августа 2025 года, с использованием планшетов – с 20 сентября по 20 октября 2025 года.

Также разработан План мероприятий по подготовке и проведению национальной сельскохозяйственной переписи в РКна 2023-2025 год.

План, в частности, предусматривает:

Создание специальной комиссии для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи РК в 2025 году.

Анализ готовности информационных систем МСХ и других заинтересованных государственных органов для использования в национальной сельскохозяйственной переписи.

Формирование Цифрового статистического регистра сельского хозяйства.

Проведение работ по формированию списка респондентов (в том числе: садоводческих и (или) дачных объединений (простые товарищества, кооперативы и т.д.):

- актуализация зарегистрированных в органах юстиции объединений;

- выявление неучтенных объединений (не зарегистрированных в органах юстиции);

- составление уточненных списков объединений с указанием наименования объединения, адреса, кадастрового номера и ФИО владельца земельного участка, входящего в объединение, площадь земельного участка.

Подбор, найм и обучение инструкторов по проведению национальных переписей (по трудовому договору.

ряд других мероприятий.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 октября.

Первая национальная сельскохозяйственная перепись прошла в Казахстане на первом этапе в 2006 году - по отрасли "Растениеводство", на втором этапе в 2007 году – по отрасли "Животноводство".