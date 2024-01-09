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В Казахстане пройдет сельскохозяйственная перепись в 2025 году

В Казахстане пройдет сельскохозяйственная перепись в 2025 году Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 29 декабря 2023 года "О проведении национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году", сообщает Zakon.kz.

"Провести национальную сельскохозяйственную перепись Республики Казахстан с 1 августа по 20 октября 2025 года", – говорится в документе.

Координация деятельности центральных и местных исполнительных органов при проведении национальной сельскохозяйственной переписи возложена на специально созданную комиссию.

Постановление вводится в действие с 19 января 2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане создана комиссия по подготовке к проведению сельскохозяйственной переписи в 2025 году. Рабочим органом комиссии является Бюро национальной статистики.

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