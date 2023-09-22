В Казахстане переименуют награды Службы госохраны

Министерство культуры и информации подготовило проект указа президента РК, которым вносятся изменения и дополнения в ряд ведомственных наград, сообщает Zakon.kz.

Так, сотрудников Службы государственной охраны, которая обеспечивает безопасность главы государства и других лиц, будут награждать медалью "Абыройлы қызметі үшін" ("За достойную службу").

Ранее у СГО была медаль под навазнием "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" ("За доблестное обеспечение безопасности Елбасы").

Кроме того, у службы появятся новые наградные знаки:

"Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері" ("Почетный сотрудник Службы государственной охраны РК");

"Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің үздігі" ("Отличник Службы государственной охраны РК");

"Үздік спортшы" ("Лучший спортсмен").

Прежние награды имели названия:

"Елбасы қорғаны" ("Защитник Елбасы");

"Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі Айрықша мақсаттағы күштерінің үздігі" ("Отличник Сил особого назначения Службы государственной охраны РК");

"Үздік спортшы-жауынгер" ("Лучший воин-спортсмен").

Кроме того, своя медаль появится у Центральной избирательной комиссии:

"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан" ("Сайлау органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін").

Вместе с тем изменится эскиз медали СГО "Мінсіз қызметі үшін" I и II степени. Малая эмблема СГО станет в виде семиконечной звезды синего цвета (была пятиконечной. – Прим. ред.), в центре которой в белом поле расположена пятиконечная звезда голубого цвета, в центре изображены солнце и парящий под ним орел золотистого цвета.

Как поясняется, изменения вносятся в рамках приведения в соответствие с действующим законодательством РК ведомственных наград Службы государственной охраны РК, расширения субъектов, имеющих право получения ведомственных наград Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, учреждение новой ведомственной награды ЦИК РК.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА до 5 октября.