Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане переименуют награды Службы госохраны

В Службе госорганы переименуют награды Фото: СГО РК
Министерство культуры и информации подготовило проект указа президента РК, которым вносятся изменения и дополнения в ряд ведомственных наград, сообщает Zakon.kz.

Так, сотрудников Службы государственной охраны, которая обеспечивает безопасность главы государства и других лиц, будут награждать медалью "Абыройлы қызметі үшін" ("За достойную службу"). 

Ранее у СГО была медаль под навазнием "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" ("За доблестное обеспечение безопасности Елбасы").

Кроме того, у службы появятся новые наградные знаки:

  • "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері" ("Почетный сотрудник Службы государственной охраны РК");
  • "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің үздігі" ("Отличник Службы государственной охраны РК");
  • "Үздік спортшы" ("Лучший спортсмен").

Прежние награды имели названия:

  • "Елбасы қорғаны" ("Защитник Елбасы");
  • "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі Айрықша мақсаттағы күштерінің үздігі" ("Отличник Сил особого назначения Службы государственной охраны РК");
  • "Үздік спортшы-жауынгер" ("Лучший воин-спортсмен").

Кроме того, своя медаль появится у Центральной избирательной комиссии:

"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан" ("Сайлау органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін").

Вместе с тем изменится эскиз медали СГО "Мінсіз қызметі үшін" I и II степени. Малая эмблема СГО станет в виде семиконечной звезды синего цвета (была пятиконечной. – Прим. ред.), в центре которой в белом поле расположена пятиконечная звезда голубого цвета, в центре изображены солнце и парящий под ним орел золотистого цвета. 

Как поясняется, изменения вносятся в рамках приведения в соответствие с действующим законодательством РК ведомственных наград Службы государственной охраны РК, расширения субъектов, имеющих право получения ведомственных наград Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, учреждение новой ведомственной награды ЦИК РК.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА до 5 октября.

Читайте также

Стало известно, когда могут назначить нового акима СКО
Стало известно, когда могут назначить нового акима СКО
Еще в одной области сменился глава ДЧС
Еще в одной области сменился глава ДЧС
В Шымкенте чиновники завышали цены на сайте госзакупок в тысячи раз
В Шымкенте чиновники завышали цены на сайте госзакупок в тысячи раз
Лариса Черненко
Открытые НПА Законодательство Казахстан Служба госохраны РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления