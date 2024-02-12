Новые награды появятся у сотрудников гослужбы и госохраны
В частности указом вносятся изменения и дополнения в прежние награды.
Так, в Перечне ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, Конституционного Суда РК, Центральной избирательной комиссии РК, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований медаль "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" (За доблестное обеспечение безопасности Елбасы) заменяется на "Абыройлы қызметі үшін" (За достойную службу).
У Агентства РК по делам государственной службы появятся нагрудные знаки:
- "Үздік мемлекеттік қызметші" (Отличник государственной службы);
- "Мемлекеттік қызмет ардагері" (Ветеран государственной службы).
У Службы государственной охраны РК:
- "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері" (Почетный сотрудник Службы государственной охраны РК);
- "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің үздігі" (Лучший сотрудник Службы государственной охраны РК
- "Үздік спортшы" (Лучший спортсмен).
Как поясняется, проектом Указа предусматривае учреждение новой ведомственной награды для ветеранов, внесших вклад в развитие государственной службы, а также внесении изменений наименование и описание некоторых действующих ведомственных наград в сфере государственной охраны.
Кроме того, предусматривается наделение рабочего органа Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград – Министерства культуры и информации РК компетенций по разработке и утверждению типового положения о порядке разработки ведомственных и иных, приравненных к ним наград.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 февраля.