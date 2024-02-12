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Законодательство РК

Новые награды появятся у сотрудников гослужбы и госохраны

Новые награды появятся у сотрудников гослужбы и госохраны Фото: akorda.kz
Министерство культуры и информации подготовило указ президента "О вопросах ведомственных наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК", сообщает Zakon.kz.

В частности указом вносятся изменения и дополнения в прежние награды.

Так, в Перечне ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, Конституционного Суда РК, Центральной избирательной комиссии РК, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований медаль "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" (За доблестное обеспечение безопасности Елбасы) заменяется на "Абыройлы қызметі үшін" (За достойную службу).

У Агентства РК по делам государственной службы появятся нагрудные знаки:

  • "Үздік мемлекеттік қызметші" (Отличник государственной службы);
  • "Мемлекеттік қызмет ардагері" (Ветеран государственной службы).

У Службы государственной охраны РК:

  • "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері" (Почетный сотрудник Службы государственной охраны РК);
  • "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің үздігі" (Лучший сотрудник Службы государственной охраны РК
  • "Үздік спортшы" (Лучший спортсмен). 

Как поясняется, проектом Указа предусматривае учреждение новой ведомственной награды для ветеранов, внесших вклад в развитие государственной службы, а также внесении изменений наименование и описание некоторых действующих ведомственных наград в сфере государственной охраны.

Кроме того, предусматривается наделение рабочего органа Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград – Министерства культуры и информации РК компетенций по разработке и утверждению типового положения о порядке разработки ведомственных и иных, приравненных к ним наград.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 февраля.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство культуры и информации Казахстан
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