Казахстан и Кыргызстан подписали соглашения на 65 миллионов долларов

На площадке I Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана подписаны соглашения на 65 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

В Жамбылской области I Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана начался с казахстанско-кыргызского делового диалога, на котором стороны обсудили инвестиционные и экспортные возможности регионов, вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Как отметил в приветственном обращении к участникам вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев, Казахстан и Кыргызстан – близкие братские страны, торгово-экономические партнеры, от которых во многом зависит развитие всего Центрально-Азиатского региона.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"Мы видим хорошую динамику в развитии двусторонней торговли. За 7 месяцев 2023 года она увеличилась на 12,7% и составила 755,4 млн долларов. Экспорт из Казахстана в Кыргызстан за январь-июль 2023 года вырос на 17,5% и составил 469,7 млн долларов. Импорт, в свою очередь, вырос на 5,6% и составил 285,6 млн долларов. Сейчас перед нашими странами стоит амбициозная задача – довести уровень взаимной торговли до 2 млрд долларов", – сообщил вице-министр.

Для этого правительства двух стран готовы тесно сотрудничать с представителями бизнеса, оказывать необходимую поддержку, предоставлять площадки для ведения переговоров.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Кайрат Торебаев пригласил кыргызских предпринимателей открывать производство в Казахстане, для этого в регионах страны создаются все условия.

"Помимо специальных экономических зон сформирована вся необходимая база и система преференций для реализации экспортоориентированных совместных производств на территории Казахстана. Если говорить о возможностях регионов, то нужно подчеркнуть, что у каждой области своя специализация. И каждая область предоставляет свой собственный набор преференций", – добавил вице-министр.

Далее выступил заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Канатбек Абдрахманов.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Вторую сессию открыли вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Тасжуреков, начальник Управления реального сектора Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики Бектур Мурзабеков.

"Казахстанско-кыргызские отношения отличаются высоким уровнем доверия и взаимопонимания, двусторонние связи носят стабильный, поступательный характер и нацелены на развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества. В прошлом году был подписан межведомственный меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, который придал дополнительный импульс многогранным связям наших государств. В числе первоочередных задач – наращивание объемов взаимной торговли агропродукции. По итогам 7 месяцев текущего года данный показатель увеличился на 23%", – сказал Ербол Тасжуреков.

По итогам делового диалога состоялось подписание 12 соглашений и контрактов между предприятиями Республики Казахстан и Кыргызской Республики на сумму порядка 65 млн долларов США.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В этот же день в Доме дружбы представители деловых кругов двух стран провели переговоры в формате B2B.

Гости также посетили выставки ремесленников и местных товаропроизводителей.

Отметим, что форум будет проходить два дня.