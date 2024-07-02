Казахстан и Китай подписали контракты на сумму более 629 млн долларов

На III межрегиональном форуме "Казахстан – Китай" в Урумчи подписаны 17 документов о сотрудничестве на сумму 629,1 млн долларов. В форуме приняли участие представители 17 областей Казахстана, а также 27 регионов КНР, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, Китай стоит на четвертом месте по объему инвестиций в Казахстан.

"Между Казахстаном и Китаем созданы все условия для интенсивного межрегионального взаимодействия. В то же время есть большой потенциал для новых возможностей инвестиционного сотрудничества". Серик Жумангарин

Среди крупнейших контрактов:

соглашение между Алматинской областью и ОАО "TBEA" о строительстве и модернизации 10 подстанций и линий электропередачи;

соглашение о строительстве завода по производству электрического оборудования;

три контракта на поставку подсолнечного масла;

договор между ТОО "Qazaq Camel" и Xinjang HuakenDairy Group Co ltd о поставках сухого верблюжьего молока.

Вообще же Казахстан и Китай поставили перед собой амбициозную цель довести взаимный товарооборот до 100 млрд долларов в год.

Напомним, по итогам 2023-го Китай стал крупнейшим торговым партнером РК, опередив Россию.

По итогам прошлого года Китай вошел в первую четверку крупнейших зарубежных инвесторов Казахстана, вложив в 2023 году около 2 млрд долларов прямых инвестиций, что на 16,4% выше показателя 2022 года. В целом, совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил более 25 млрд долларов. За более чем 30 лет двусторонних отношений объем товарооборота между странами вырос в 100 раз, достигнув в 2023 году 41 млрд долларов, что является историческим рекордом.

Ранее сообщалось, что семь крупнейших компаний КНР готовы инвестировать в экономику Казахстана и уже начали осуществлять эти проекты.

Так, например,

в Алматинской области фирма CITIC Construction планирует строительство завода по глубокой переработке зерна;

компания Xinjiang Tianye Water Conservation and Irrigation поставит в РК технологии капельного орошения;

предприятие по переработке сахарной свеклы COFCO SugarHolding внедрило в Казахстан линию переработки томатов, планирует расширить производство сахара.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в рамках визита в Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района также провел переговоры с представителями DebontAgriculture Machinery, занимающейся производством сельскохозяйственной техники, нефтехимической Jinymeng, Китайской Национальной химико-инжиниринговой корпорацией CNCEC и Baosheng International Co., специализирующейся на переработке строительного и бытового мусора.