Казахстан и Китай подписали контракты на сумму более 629 млн долларов
Как отметил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, Китай стоит на четвертом месте по объему инвестиций в Казахстан.
"Между Казахстаном и Китаем созданы все условия для интенсивного межрегионального взаимодействия. В то же время есть большой потенциал для новых возможностей инвестиционного сотрудничества".Серик Жумангарин
Среди крупнейших контрактов:
- соглашение между Алматинской областью и ОАО "TBEA" о строительстве и модернизации 10 подстанций и линий электропередачи;
- соглашение о строительстве завода по производству электрического оборудования;
- три контракта на поставку подсолнечного масла;
- договор между ТОО "Qazaq Camel" и Xinjang HuakenDairy Group Co ltd о поставках сухого верблюжьего молока.
Вообще же Казахстан и Китай поставили перед собой амбициозную цель довести взаимный товарооборот до 100 млрд долларов в год.
Напомним, по итогам 2023-го Китай стал крупнейшим торговым партнером РК, опередив Россию.
По итогам прошлого года Китай вошел в первую четверку крупнейших зарубежных инвесторов Казахстана, вложив в 2023 году около 2 млрд долларов прямых инвестиций, что на 16,4% выше показателя 2022 года. В целом, совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил более 25 млрд долларов. За более чем 30 лет двусторонних отношений объем товарооборота между странами вырос в 100 раз, достигнув в 2023 году 41 млрд долларов, что является историческим рекордом.
Ранее сообщалось, что семь крупнейших компаний КНР готовы инвестировать в экономику Казахстана и уже начали осуществлять эти проекты.
Так, например,
- в Алматинской области фирма CITIC Construction планирует строительство завода по глубокой переработке зерна;
- компания Xinjiang Tianye Water Conservation and Irrigation поставит в РК технологии капельного орошения;
- предприятие по переработке сахарной свеклы COFCO SugarHolding внедрило в Казахстан линию переработки томатов, планирует расширить производство сахара.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в рамках визита в Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района также провел переговоры с представителями DebontAgriculture Machinery, занимающейся производством сельскохозяйственной техники, нефтехимической Jinymeng, Китайской Национальной химико-инжиниринговой корпорацией CNCEC и Baosheng International Co., специализирующейся на переработке строительного и бытового мусора.