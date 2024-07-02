Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан и Китай подписали контракты на сумму более 629 млн долларов

КНР-Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 09:56 Фото: primeminister.kz
На III межрегиональном форуме "Казахстан – Китай" в Урумчи подписаны 17 документов о сотрудничестве на сумму 629,1 млн долларов. В форуме приняли участие представители 17 областей Казахстана, а также 27 регионов КНР, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, Китай стоит на четвертом месте по объему инвестиций в Казахстан.

"Между Казахстаном и Китаем созданы все условия для интенсивного межрегионального взаимодействия. В то же время есть большой потенциал для новых возможностей инвестиционного сотрудничества".Серик Жумангарин

Среди крупнейших контрактов:

  • соглашение между Алматинской областью и ОАО "TBEA" о строительстве и модернизации 10 подстанций и линий электропередачи;
  • соглашение о строительстве завода по производству электрического оборудования;
  • три контракта на поставку подсолнечного масла;
  • договор между ТОО "Qazaq Camel" и Xinjang HuakenDairy Group Co ltd о поставках сухого верблюжьего молока.

Вообще же Казахстан и Китай поставили перед собой амбициозную цель довести взаимный товарооборот до 100 млрд долларов в год.

Напомним, по итогам 2023-го Китай стал крупнейшим торговым партнером РК, опередив Россию.

По итогам прошлого года Китай вошел в первую четверку крупнейших зарубежных инвесторов Казахстана, вложив в 2023 году около 2 млрд долларов прямых инвестиций, что на 16,4% выше показателя 2022 года. В целом, совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил более 25 млрд долларов. За более чем 30 лет двусторонних отношений объем товарооборота между странами вырос в 100 раз, достигнув в 2023 году 41 млрд долларов, что является историческим рекордом.

Ранее сообщалось, что семь крупнейших компаний КНР готовы инвестировать в экономику Казахстана и уже начали осуществлять эти проекты.

Так, например,

  • в Алматинской области фирма CITIC Construction планирует строительство завода по глубокой переработке зерна;
  • компания Xinjiang Tianye Water Conservation and Irrigation поставит в РК технологии капельного орошения;
  • предприятие по переработке сахарной свеклы COFCO SugarHolding внедрило в Казахстан линию переработки томатов, планирует расширить производство сахара.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в рамках визита в Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района также провел переговоры с представителями DebontAgriculture Machinery, занимающейся производством сельскохозяйственной техники, нефтехимической Jinymeng, Китайской Национальной химико-инжиниринговой корпорацией CNCEC и Baosheng International Co., специализирующейся на переработке строительного и бытового мусора.

Читайте также

деньги, кредиты, банки, статистика
Кредитование продолжает расти: сколько займов банки выдали предпринимателям и гражданам
Казахстанцы увеличивают долги по кредитам перед банками
Казахстанцы увеличивают долги перед банками
Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан
Курс доллара еще существенно вырос на торгах 1 июля
Андрей Валентинов
Казахстан Урумчи 2024 год КНР Синьцзян
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
На каких дорогах ограничат движение во время ШОС в Астане
На каких дорогах ограничат движение во время саммита ШОС в Астане
Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан
Курс доллара еще существенно вырос на торгах 1 июля
Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий
Каспий дождался: уровень моря увеличился на 119 см
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: