Жебегенов: Радует, что население проявляет свою активную гражданскую позицию

В области Жетысу с начала текущего года под эгидой Антикоррупционной службы реализуется проект "Бизнеске жол". О ключевых направлениях проекта в интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции полковник Максат Жебегенов.

– Максат Мырзаханович, глава государства постоянно, в том числе и на последней встрече с представителями бизнеса, обращает особое внимание на защиту законных прав предпринимателей. Как в этой связи построена работа в Жетысу по вашему направлению?





– Бизнес – это одна из важных составляющих нашей экономики. Поэтому государство сегодня создает все благоприятные условия для его полноценного развития, обеспечивая полную защиту частной собственности. В связи с этим в нашей области с начала года реализуется масштабный проект "Бизнеске жол", цель которого – защита прав и законных интересов предпринимателей и исключение административных барьеров.





Благодаря этому проекту с начала года только по области Жетысу защищены права порядка 10 тыс. предпринимателей.





– По каким конкретно отраслям превалируют нарушения действующего законодательства?





– Существенные коррупционные риски выявлены в сфере сельского хозяйства, в частности, при выделении субсидий. Проведенным нами мониторингом установлены факты выплат субсидий так называемым "избирательным методом", а также массовые нарушения сроков рассмотрения заявок.





К примеру, за апрель этого года оставались 4 заявки, не рассмотренные по субсидированию удобрения, в то время как уже в мае было рассмотрено более 800 новых заявок. Аналогичные факты имели место и по другим направлениям субсидирования. По нашим рекомендациям все заявки рассмотрены, одобрено 782 заявки предпринимателей на сумму 1,6 млрд тенге. Таким образом, приняты меры по восстановлению их законных прав.





– Исходя из этого, складывается впечатление, что отдельные должностные лица не понимают всю серьезность поручений президента, а со стороны руководителей вовсе отсутствует контроль.





– Более того, из-за подобного рода попустительства в конечном счете несет убытки предприниматель, который не получил положенную ему законом господдержку.





Например, субъект малого и среднего предпринимательства приобрел сельскохозяйственную технику для поддержания своего бизнеса и в надежде на господдержку подал заявку на инвестиционное субсидирование.





Но Управление сельского хозяйства области неоднократно отказывало в выдаче субсидий, ссылаясь на неполный пакет предоставленных документов. Однако их полнота подтверждалась изучением государственной информационной системы, куда предпринимателем был прикреплен полный перечень документов, установленный законодательством.





Лишь после нашего вмешательства предпринимателю выданы инвестиционные субсидии. Такой подход к работе неприемлем, особенно в сфере господдержки предпринимателей.





– Между тем, как показывает анализ, еще одной из сфер, где присутствуют коррупционные риски, является сфера госзакупок. Как здесь обстоят дела?





– В указанной сфере предприниматели также зачастую сталкиваются с административными барьерами.

В одних случаях со стороны государственных органов предъявляются необоснованные квалификационные требования при проведении государственных закупок, а в других и вовсе не заключаются договора.

Выявлен факт, когда акиматом по неизвестным причинам не заключался договор с победителем конкурса государственных закупок. И это несмотря на то, что предприниматель на протяжении месяца уже осуществлял работы по вывозу неопасных отходов и нес убытки.





Только после вмешательства Антикоррупционной службы проблема была решена, с предпринимателем заключен договор, произведена выплата денежных средств.





В другом случае к нам обратился предприниматель по факту отключения его объекта водоканалом от центрального водоснабжения. Ссылка была сделана на отсутствие прибора дистанционной передачи данных.





При этом водоканалом не было учтено, что объект предпринимателя в виде одноэтажного здания не подпадает под действие приказа министра национальной экономики, так как последний распространяется на многоквартирные жилые дома. Администрации коммунального учреждения были даны соответствующие разъяснения, предприниматель подключен к центральному водоснабжению на основании действующего договора.





– Насколько известно, в стране реализуется Карта коррупционных рисков в разрезе всех регионов. По области Жетысу какие сферы наиболее подвержены коррупционным рискам?





– Проведенный анализ показывает, что по нашей области Жетісу определены следующие сферы: сельское хозяйство, фискальная сфера, строительство и жилье, экология, медицина, дороги и инфраструктура, бизнес.





В этих сферах есть определенные результаты. К примеру, в земельных отношениях в госфонд возвращено 43 977,5 га неиспользуемых земель. В налоговой сфере защищены права 32 субъектов малого и среднего бизнеса. В таможне приняты организационно-распорядительные меры, которые способствовали оптимизации и прозрачности процесса грузопотока на ТП "Алаколь" и "Нұр жолы". В сфере образования выявлены факты хищений бюджетных средств.





Антикоррупционной службой работа в рамках проекта "Бизнеске жол" продолжается. В то же время хотел бы напомнить, что закон един для всех, в том числе и для самих предпринимателей, которые также должны вести свою деятельность в рамках действующих норм.





– Максат Мырзаханович, а какая в целом профилактическая работа ведется в регионе по формированию антикоррупционного сознания населения?





– Работа в этом направлении имеет комплексный характер. Большой вклад в это вносят волонтеры, активисты из числа молодежи, общественные деятели и все, кто неравнодушен к судьбе своего родного края.





Приведу один лишь пример, когда волонтеры области встали на защиту предпринимателей. Согласно их сведениям, организации образования города Талдыкорган не в полной мере готовы обеспечить питанием учащихся. По результатам встречи совместно с уполномоченным органом и представителями профильных ведомств выработан механизм по защите прав добросовестных предпринимателей, а именно реагирования на возможные нарушения подрядчиками договорных обязательств.





И таких примеров – более чем достаточно. Радует, что население нашей области таким вот образом проявляет свою активную гражданскую позицию.





Влад Сергеев