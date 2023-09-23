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Товарооборот стран СНГ достиг 20,6 млрд долларов

Товарооборот Казахстана со странами СНГ достиг 20,6 млрд долларов Фото: primerminister.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин принял участие в работе 99 заседания Экономического совета СНГ, на котором, в частности, подводились итоги деятельности организации, сообщает Zakon.kz.

Как отмечалось на заседании, Содружество Независимых Стран продолжает выступать действенной платформой для углубления интеграционных связей и поддержания многопланового сотрудничества между нашими странами.

Одно из главных направлений — укрепление торгово-экономических связей стран без барьеров. Емкий и растущий рынок Содружества, большие запасы минерально-сырьевых ресурсов, экономическая взаимодополняемость государств-членов, значительный научно-технический потенциал и наличие транспортных путей обеспечивают благоприятные условия для многоплановой интеграции в регионе.

Так, транзитный потенциал в рамках СНГ — один из главных стратегических ресурсов, который положительно влияет на экономики стран и делает ее привлекательной для инвестиций.

Эффективному взаимодействию в периметре стран Содружества во многом способствует реализация Договора о зоне свободной торговли СНГ и Соглашения о свободной торговле услугами.

За первое полугодие 2023 года товарооборот стран СНГ составил 20,6 млрд долларов, что на 4,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (19,8 млрд долларов).

Экспорт из Казахстана в страны СНГ за январь-июль 2023 года вырос на 19,4% и достиг 9,2 млрд долларов. 

Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана с государствами ЕАЭС с января по июль 2023 года вырос на 5,6% и составил 16 млрд 521,5 млн долларов. 

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