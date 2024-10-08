Министры стран СНГ обсудили внутриполитическую ситуацию
Фото: senate.parlam.kz
Глава МИД РК Мурат Нуртлеу принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, сообщает Zakon.kz.
По информации МИД РК, министры согласовали проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение глав государств в ходе Саммита СНГ.
Он запланирован на 8 октября в Москве.
Ранее президент Токаев принял руководителей спецслужб стран СНГ.
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