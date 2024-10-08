Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Министры стран СНГ обсудили внутриполитическую ситуацию

Флаги Содружества Независимых Государств и Казахстана, СНГ , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 06:19 Фото: senate.parlam.kz
Глава МИД РК Мурат Нуртлеу принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД РК, министры согласовали проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение глав государств в ходе Саммита СНГ.

Он запланирован на 8 октября в Москве.

Ранее президент Токаев принял руководителей спецслужб стран СНГ.

Читайте также

Бауржан Аленов стал первым заместителем министра внутренних дел
Бауржан Аленов стал первым заместителем министра внутренних дел
Токаев, Таджикистан, Эмомали Рахмон
Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Демаркация отдельных участков границы: Казахстан и Россия утвердили новые проекты документов
Демаркация отдельных участков границы: Казахстан и Россия утвердили новые проекты документов
Аксинья Титова
Нуртлеу Мурат МИД РК СНГ Москва 2024 год Саммиты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Снег, дождь и туман: какая погода ждет казахстанцев 8 октября
Почему Львы, Скорпионы и Стрельцы чаще других завидуют
Как зависть отравляет жизнь Львам, Скорпионам и Стрельцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: