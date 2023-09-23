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В правительстве рассмотрели проблемы на таможенных пунктах

таможенный контроль Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам развития и совершенствования таможенного администрирования, в том числе по вопросам деятельности таможенного поста "Нур Жолы", Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", сообщает Zakon.kz.

В ходе совещания министр пообщался с представителями пограничной службы КНБ, МВД, министерства национальной экономики, агентства по защите и развитию конкуренции, министерства юстиции, торговли и акимата Жетысуской области.

Темой обсуждения стали вопросы перемещения товаров через т/п "Нур Жолы", МЦПС "Хоргос" и многочисленные нарушения общественного порядка на таможенных постах.

По результатам совещания государственным органам дан ряд поручений, в том числе:

  • рассмотрения вопроса развития инфраструктуры и строительства автомобильной дороги для транспортных средств с негабаритным грузом и открытой площадки СВХ для размещения негабаритных грузов на т/п "Нур Жолы";
  • проработки вопроса внесения изменений в таможенное законодательство, относительно передачи объектов таможенной инфраструктуры для сервисного обслуживания в доверительное управление;
  • усиления контроля за общественным порядком на территории МЦПС;
  • модернизации технологии приема и сдачи багажа с использованием современных цифровых решений;
  • увеличения штатной численности т/п "МЦПС Хоргос";
  • полноценной интеграции информационных систем с целью обеспечения бесперебойного функционирования электронной очереди;
  • ускорения с китайской стороной процедуры принятия безвизового режима для граждан Казахстана;
  • усиления межведомственного взаимодействия и принятия мер по улучшению таможенного контроля товаров перемещаемых физическими лицами.

Также была разработана и утверждена дорожная карта с указанием конкретных сроков реализации поручений данных на совещании и решения проблемных вопросов.

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