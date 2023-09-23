Министры обороны и промышленности обсудили перспективы развития оборонно-промышленного комплекса
Также президент отметил важность создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.
В реализацию данных поручений в оборонном ведомстве проведено межведомственное совещание министерств обороны и промышленности и строительства РК, руководителей предприятий ОПК, где были всесторонне обсуждены имеющиеся проблемные вопросы и пути их решения.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
С учетом текущей геополитической ситуации, санкционными ограничениями, нарушением логистических связей обсуждалась тематика диверсификации закупок вооружения и военной техники, необходимости поиска новых рынков поставок с учетом военно-экономической безопасности государства.
Также были затронуты вопросы технического сопровождения и ремонта имеющегося парка вооружения и военной техники, освоения и локализации производства современных образцов ВВТ и боеприпасов.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
"Министерство обороны как основной получатель продукции государственного оборонного заказа готово поддержать развитие производств при условии соответствия продукции и услуг заданным техническим требованиям, качеству и оптимальным ценовым показателям", – сказал министр обороны.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Как отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков, роль Министерства промышленности и строительства как уполномоченного органа в сферах военно-технического сотрудничества и ОПК первостепенна. Министерство обороны данный вопрос уже прорабатывает, необходимо объединить усилия. Важную роль в налаживании новых производств военной продукции должен сыграть Фонд развития ОПК, финансирование из которого должны получить только действительно востребованные проекты в интересах обороны.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
В ходе совещания министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев сказал, что перед ведомством стоят задачи по доведению доли освоения технологии ремонта ВВТ до 55%, модернизации – до 35%, современных производств – до 70%. Реализация поставленных задач будет достигнута за счет расширения военно-технического сотрудничества, а также предоставления кредитов по низкой ставке предприятиями оборонной промышленности через Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.