Министры обороны и промышленности обсудили перспективы развития оборонно-промышленного комплекса

В своем Послании народу Казахстана 1 сентября т.г. "Экономический курс Справедливого Казахстана" глава государства озвучил вопросы обеспечения армии высокотехнологичным вооружением и военной техникой, развития оборонно-промышленного комплекса.

Также президент отметил важность создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.

В реализацию данных поручений в оборонном ведомстве проведено межведомственное совещание министерств обороны и промышленности и строительства РК, руководителей предприятий ОПК, где были всесторонне обсуждены имеющиеся проблемные вопросы и пути их решения.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

С учетом текущей геополитической ситуации, санкционными ограничениями, нарушением логистических связей обсуждалась тематика диверсификации закупок вооружения и военной техники, необходимости поиска новых рынков поставок с учетом военно-экономической безопасности государства.

Также были затронуты вопросы технического сопровождения и ремонта имеющегося парка вооружения и военной техники, освоения и локализации производства современных образцов ВВТ и боеприпасов.

Фото: пресс-служба Минобороны РК "Министерство обороны как основной получатель продукции государственного оборонного заказа готово поддержать развитие производств при условии соответствия продукции и услуг заданным техническим требованиям, качеству и оптимальным ценовым показателям", – сказал министр обороны. Фото: пресс-служба Минобороны РК Как отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков, роль Министерства промышленности и строительства как уполномоченного органа в сферах военно-технического сотрудничества и ОПК первостепенна. Министерство обороны данный вопрос уже прорабатывает, необходимо объединить усилия. Важную роль в налаживании новых производств военной продукции должен сыграть Фонд развития ОПК, финансирование из которого должны получить только действительно востребованные проекты в интересах обороны.

Фото: пресс-служба Минобороны РК