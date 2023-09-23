Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Международную школу журналистики открыли в Астане

Международную школу журналистики открыли в Астане Фото:
23 сентября в Maqsut Narikbayev University состоялось открытие Международной школы журналистики, сообщает Zakon.kz.

Уникальный образовательный проект реализовали совместно с Телерадиокомплексом Президента РК для подготовки творческих и технических специалистов для казахстанских СМИ. В первый учебный год в Международную школу приняли 201 студента, 20 из которых получили гранты ТРК Президента и Фонда президентских инициатив "Dara".

Обучение проходит на английском языке с элементами казахского и русского языков для отдельных предметов. Учебная программа для будущих журналистов разработана на основе лучших мировых практик, используемых в Columbia University, Berkeley University, Princeton University, City University of London.

Пресс-секретарь президента РК Берик Уали отметил, что подобный проект поможет взрастить настоящих профессионалов международного уровня.

"Я уверен, что Международная школа журналистики откроет для студентов большие возможности для будущего профессионального роста, так как 70 процентов обучения здесь проходит на английском, а 30 процентов – на казахском и русском языках. В целом, это сильный проект для обучения и расширения кругозора студентов на международном уровне. Впервые в Казахстане открывается факультет журналистики такого масштаба". Берик Уали

В образовательной программе новой школы особый упор делается на изучении современных методов журналистики в соответствии с последними тенденциями в СМИ.

"Стремительные перемены, которые переживает весь мир, предъявляют все более жесткие требования к профессиональной журналистике. Нужно уметь обрабатывать, анализировать, фильтровать и критически осмысливать большой объем информации. Кроме того, современные СМИ стали мультимедийными. И мы должны дать возможность журналистам нового поколения, нашим будущим коллегам, получить актуальные знания и навыки работать в разных форматах". Генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Раушан Кажибаева

Возможность получить практический опыт студентам предоставят ресурсы ТРК: телеканал "Jibek Joly", МИА "Казинформ" и "Центр документального кино". Кроме того, обучать студентов будут выпускники Columbia University, University of Cambridge, New York Film Academy, Mississippi Valley State University и Michigan State University USA.

"Журналисткое образование не стоит на месте. И мы сегодня хотим активно развивать процессы обучения, внедрять современные образовательные технологии. Это и мастер-классы экспертов, мультимедийные практикумы, круглые столы, пресс-конференции на темы, волнующие наших студентов", – отметил председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев.

Совместный проект Телерадиокомплекса Президента РК и Maqsut Narikbayev University стал первым в Казахстане по поддержке и профессиональному развитию талантливой молодежи, формированию журналистского корпуса, отвечающего современным коммуникативным запросам общества и государства.

Читайте также

деньги
Более 600 миллионов тенге начислили "мертвым душам" в Алматинской области
люди
Министры обороны и промышленности обсудили перспективы развития оборонно-промышленного комплекса
Жанель Абдрахманова
Астана Уали Берик
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
цветы
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления