Международную школу журналистики открыли в Астане

23 сентября в Maqsut Narikbayev University состоялось открытие Международной школы журналистики, сообщает Zakon.kz.

Уникальный образовательный проект реализовали совместно с Телерадиокомплексом Президента РК для подготовки творческих и технических специалистов для казахстанских СМИ. В первый учебный год в Международную школу приняли 201 студента, 20 из которых получили гранты ТРК Президента и Фонда президентских инициатив "Dara".



Обучение проходит на английском языке с элементами казахского и русского языков для отдельных предметов. Учебная программа для будущих журналистов разработана на основе лучших мировых практик, используемых в Columbia University, Berkeley University, Princeton University, City University of London.

Пресс-секретарь президента РК Берик Уали отметил, что подобный проект поможет взрастить настоящих профессионалов международного уровня.

"Я уверен, что Международная школа журналистики откроет для студентов большие возможности для будущего профессионального роста, так как 70 процентов обучения здесь проходит на английском, а 30 процентов – на казахском и русском языках. В целом, это сильный проект для обучения и расширения кругозора студентов на международном уровне. Впервые в Казахстане открывается факультет журналистики такого масштаба". Берик Уали

В образовательной программе новой школы особый упор делается на изучении современных методов журналистики в соответствии с последними тенденциями в СМИ.



"Стремительные перемены, которые переживает весь мир, предъявляют все более жесткие требования к профессиональной журналистике. Нужно уметь обрабатывать, анализировать, фильтровать и критически осмысливать большой объем информации. Кроме того, современные СМИ стали мультимедийными. И мы должны дать возможность журналистам нового поколения, нашим будущим коллегам, получить актуальные знания и навыки работать в разных форматах". Генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Раушан Кажибаева

Возможность получить практический опыт студентам предоставят ресурсы ТРК: телеканал "Jibek Joly", МИА "Казинформ" и "Центр документального кино". Кроме того, обучать студентов будут выпускники Columbia University, University of Cambridge, New York Film Academy, Mississippi Valley State University и Michigan State University USA.



"Журналисткое образование не стоит на месте. И мы сегодня хотим активно развивать процессы обучения, внедрять современные образовательные технологии. Это и мастер-классы экспертов, мультимедийные практикумы, круглые столы, пресс-конференции на темы, волнующие наших студентов", – отметил председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев.

Совместный проект Телерадиокомплекса Президента РК и Maqsut Narikbayev University стал первым в Казахстане по поддержке и профессиональному развитию талантливой молодежи, формированию журналистского корпуса, отвечающего современным коммуникативным запросам общества и государства.