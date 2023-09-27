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В Алматы Антикор задержал лже-помощника чиновников

Антикор задержал лже-помощника чиновников Фото: phxere
Представлявшийся помощником высокопоставленных чиновников подозревается в серии афер в Алматы. Об этом сообщает Zakon.kz 27 сентября 2023 года со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Так, как сказано в распространяемом сообщении, Департамент Антикоррупционной службы по Алматы расследует уголовное дело в отношении жителя 1986 года рождения.

Отмечено, что он представлялся сотрудником правоохранительных органов, помощником высокопоставленных чиновников и предлагал свои услуги по решению различного рода вопросов.

"Также, обманом и злоупотреблением доверия совершал хищения имущества граждан в особо крупном размере. Денежные средства предназначались якобы за принятие положительных решений в госорганах".Пресс-служба Антикора

Подозреваемый с санкции суда помещен под стражу.

Согласно имеющимся данным, он мог совершать другие аналогичные преступления.

В агентстве отмечают, что если вы или ваши знакомые пострадали от действий данного гражданина, а также обладаете информацией, полезной для следствия, необходимо обратиться в Антикоррупционную службу:

  1. Непосредственно в Департамент по адресу: Алматы, ул. Жібек жолы, 15.
  2. Позвонить по номерам 8 (7272) 78-73-00 или 1424.
  3. Написать в Telegram-бот @antikorkz_bot.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424.

21 января 2023 года в Антикорупционной службе рассказывали о задержании лжесотрудника ведомства. По данным Антикора, Куржибаев Канат (прежняя фамилия Куралулы) представлялся сотрудником Антикоррупционной службы. Он, как сказано в сообщении, за оказание общего покровительства от руководителя одного из предприятий Алматинской области получил 1 млн тенге.

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