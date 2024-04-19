Антикор задержал директора департамента "Алматы Су" и чиновника из Кызылординской области

19 апреля 2024 года Антикоррупционная служба заявила о задержании директора департамента "Алматы Су" и руководителя Управления предпринимательства Кызылординской области. Следствие продолжается, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен директор департамента КГП на ПХВ "Алматы Су".

"Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок". Пресс-служба Антикора

Кроме того, Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности.

Его подозревают в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.

"В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей". Следствие по указанным делам продолжается". Пресс-служба Антикора

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее Антикор обратился с важным заявлением к казахстанцам. Их призвали обращаться в ведомство по всем фактам коррупции и вымогательства.