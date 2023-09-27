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Беглого мошенника экстрадировали из Украины в Казахстан

Беглого мошенника экстрадировали из Украины в Казахстан Фото: скриншот видео
Осужденный за мошенничество экстрадирован из Украины в Казахстан. Об этом 27 сентября 2023 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В распространяемом сообщении сказано, что Министерство юстиции Украины приняло решение о выдаче Казахстану гражданина "М.", уклонившегося от исполнения приговора казахстанского суда.

"Судом указанный гражданин в 2017 году признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к условному сроку. В 2019 году гражданин "М.", нарушив возложенные на него судом ограничения, в целях уклонения от отбывания наказания скрылся и был объявлен в розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также сказано, что в августе 2023 года разыскиваемый был задержан на территории Украины правоохранительными органами данной страны.

Сегодня, 27 сентября 2023 года, сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии посольств Республики Казахстан в Украине, Молдове и Турции гражданин "М." экстрадирован в Казахстан".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.

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