Из Швеции в Казахстан экстрадировали подозреваемого в попытке мошенничества

Генеральной прокуратурой из Швеции в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении покушения на мошенничество. Об этом 23 октября 2023 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Согласно данным Генпрокуратуры, в августе 2019 года в Алматы группа лиц, представляясь сотрудниками органов национальной безопасности, под предлогом проводимой проверки бизнеса и привлечения к уголовной ответственности потерпевшего, попыталась украсть его деньги в размере 30 000 долларов.

"После предотвращения их действий Комитетом национальной безопасности, подозреваемому удалось скрыться, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск. В последующем по запросу казахстанской стороны он был задержан в Стокгольме правоохранительными органами Королевства Швеции". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также сказано, что подозреваемый водворен в следственный изолятор столицы.

"За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

12 октября 2023 года сообщалось об экстрадиции из Украины организатора финансовой пирамиды LIDER. По версии следствия, он причинил ущерб на 1,2 млрд тенге 240 гражданам.