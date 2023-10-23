Из Швеции в Казахстан экстрадировали подозреваемого в попытке мошенничества
Фото: freepik
Генеральной прокуратурой из Швеции в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении покушения на мошенничество. Об этом 23 октября 2023 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе ведомства.
Согласно данным Генпрокуратуры, в августе 2019 года в Алматы группа лиц, представляясь сотрудниками органов национальной безопасности, под предлогом проводимой проверки бизнеса и привлечения к уголовной ответственности потерпевшего, попыталась украсть его деньги в размере 30 000 долларов.
"После предотвращения их действий Комитетом национальной безопасности, подозреваемому удалось скрыться, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск. В последующем по запросу казахстанской стороны он был задержан в Стокгольме правоохранительными органами Королевства Швеции".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Также сказано, что подозреваемый водворен в следственный изолятор столицы.
"За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
12 октября 2023 года сообщалось об экстрадиции из Украины организатора финансовой пирамиды LIDER. По версии следствия, он причинил ущерб на 1,2 млрд тенге 240 гражданам.
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