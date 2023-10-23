Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Из Швеции в Казахстан экстрадировали подозреваемого в попытке мошенничества

Подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из Швеции в Казахстан Фото: freepik
Генеральной прокуратурой из Швеции в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении покушения на мошенничество. Об этом 23 октября 2023 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Согласно данным Генпрокуратуры, в августе 2019 года в Алматы группа лиц, представляясь сотрудниками органов национальной безопасности, под предлогом проводимой проверки бизнеса и привлечения к уголовной ответственности потерпевшего, попыталась украсть его деньги в размере 30 000 долларов.

"После предотвращения их действий Комитетом национальной безопасности, подозреваемому удалось скрыться, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск. В последующем по запросу казахстанской стороны он был задержан в Стокгольме правоохранительными органами Королевства Швеции".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также сказано, что подозреваемый водворен в следственный изолятор столицы.

"За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

12 октября 2023 года сообщалось об экстрадиции из Украины организатора финансовой пирамиды LIDER. По версии следствия, он причинил ущерб на 1,2 млрд тенге 240 гражданам.

Читайте также

авто
Двое детей погибли после травли клопов в Актау
авто
Участковый перевернулся на служебном авто и скрылся с места ДТП в Актобе
люди пострадали во время пожара
Пять человек пострадали во время пожара в кафе Уральска
Анастасия Московчук
Генеральная прокуратура Казахстан Швеция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Астролог рассказала, кому повезет в деньгах в грядущем ноябре
Астролог открыл секрет, кому повезет в деньгах в грядущем ноябре
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления