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Каракат Абден потребовала больше женщин во власти

Казахстан Мажилис гендерная политика Фото: Facebook/Karakat Abden
Депутат Мажилиса Каракат Абден в своем запросе заявила, что в Казахстане мало женщин во власти, тогда как они обладают и знаниями, и квалификацией, и способны принимать важные для страны решения, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Кабинете министров четыре женщины, и это Каракат Абден назвала хорошим показателем по сравнению с предыдущими годами. Однако в сравнении с мировой практикой, по ее мнению, этого еще недостаточно. 

"Президент поручил увеличить долю женщин в управлении квазигосударственными компаниями на 30%. Но почему-то до сих пор доля женщин в управленческой категории госкомпаний составляет всего лишь 6-7%. Даже в таких крупных компаниях, как "Қазақстан Темір Жолы", KEGOC, "Казахтелеком", в составе Совета директоров нет ни одной женщины. А в международном индексе открытой статистики, охватывающей 146 стран мира, по глобальному гендерному разрыву Казахстан занимает 62-е место после Южной Африки, Ямайки, Мозамбика".Каракат Абден

Данные по местным органам власти в 17 областях и трех городах республиканского значения показали неутешительную статистику. Например, в Туркестанской области у акима области пять заместителей, но ни одной женщины. Всего акимов районов области – 17, среди которых только одна женщина. В области 21 управление и только одно из них возглавляет женщина.

"И такая картина, можно сказать, во всех других регионах. Статистика показывает, что в регионах страны общая доля женщин-руководителей подведомственных акиматам управлений составляет всего 17,8%. Даже в столице, где сконцентрированы сильные кадры, среди заместителей акима и акимов районов абсолютно нет женщин. Из 21 управления, находящегося в ведении акимата, только одно возглавляет женщина. Мы должны соответствовать требованиям современного мира".Каракат Абден

Для тех, "кто придерживается архаичных взглядов", депутат привела факты. В Кабинете министров Финляндии, которая возглавляет рейтинг "самых счастливых стран мира", 10 из 18 членов – женщины. А правительство преуспевающей и благополучной Исландии, где половина Кабинета министров состоит из женщин, возглавляет женщина.

"Возникает закономерный вопрос: почему женщины, составляющие более 50% населения в целом, не занимают 50% места и в политике? Недостаточны образованы? Не хватает умений и навыков? Или недостаточно способны? Казахстанские женщины обладают и знаниями, и квалификацией, и способны принимать важные для страны решения. Даже, по данным статистики, в школах и вузах больше девушек-отличниц, чем парней. В связи с этим возникает еще один вопрос: почему они не идут на руководящую должность? Политическая арена – это своего рода ниша, где испытываются на прочность знания и компетентность! Не так ли!? Надо отметить, что всю "черную работу" выполняют заместители – женщины, а лавры достаются первому руководителю-мужчине. Разве это справедливо?"Каракат Абден

Она призвала стремиться к равному представительству казахстанских женщин как в политике, так и в экономике. По ее мнению, нужно стремиться к показателю в 50%. Депутат предложила:

  • включить в рейтинг оценки деятельности акимов показатель, определяющий долю женщин в топ-менеджменте;
  • предусмотреть подготовку конкретных программ по развитию политического лидерства женщин.

Примечательно, что именно Каракат Абден – автор книги "Ты казашка, гордись", которую многие посчитали дискриминационной в отношении женщин.

Ранее Каракат Абден предлагала облагать налогом казашек, которые выходят замуж за иностранцев. 

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