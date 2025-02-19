Каракат Абден об амнистии осужденных женщин: Будет тщательный отбор
Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Депутат Каракат Абден в кулуарах Мажилиса 19 февраля 2025 года высказалась об амнистии женщин в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, идея амнистии женщин заключается не в экономии, а желании воссоединить детей и матерей и сохранить институт семьи.
"МВД сделало полный анализ, и по их расчетам, это более 2 тыс. женщин. Здесь будет тщательный анализ, отбор, в законах эти все моменты расписаны. Это не значит, что амнистия будет распространяться на всех женщин. В самом депутатском запросе сказано было, что амнистировать нужно тех женщин, кто не совершал опасные для общества преступления. Речь идет о преступлениях ненасильственного характера, мы четко определили желаемые критерии – беременные, многодетные женщины, женщины старше 60 лет, женщины, у которых остались дома маленькие дети", – сказала Каракат Абден.
29 января 2025 года Каракат Абден предложила в рамках 30-летия Конституции объявить амнистию для осужденных женщин. Позднее глава МВД Ержан Саденов поддержал идею депутатов об амнистии осужденных женщин, но предупредил об определенных рисках.
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