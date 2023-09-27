Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Акмолинской области 12 предпринимателей получили господдержку

В Акмолинской области 12 предпринимателей получили господдержку Фото: Евгений Емельянов
Туристический потенциал Акмолинской области растет с каждым годом. О развитии данной сферы рассказали на торжественном собрании, посвященному всемирному дню туризма, в котором приняли участие руководители крупных тур объектов и государственные деятели.

Наличие трех государственных национальных природных парков, уникального Государственного Коргалжынского заповедника, занесенного в Список природного наследия ЮНЕСКО, делает Акмолинскую область весьма привлекательной для многочисленных туристов. Как сообщили в управлении туризма и предпринимательства, государство оказывает большую поддержку предпринимателям, занимающимися туристическим бизнесом.

"Бизнесмены используют меры господдержки по развитию туризма, в текущем году поддержаны 12 заявок на финансовую помощь, 3 заявки на возмещение затрат при строительстве и реконструкции туристских объектов, 3 заявки на возмещение затрат для объектов придорожного сервиса, 4 запроса на возмещение затрат при приобретении автотранспортного средства, всем была оказана положенная помощь. На сегодняшний день в сфере туризма действуют 7 мер государственной поддержки для акмолинских предпринимателей, это помощь при строительстве и реконструкции туристских объектов, поддержка объектов придорожного сервиса, приобретение туристских автобусов и техники и оборудования для горнолыжных курортов, так же, субсидирование туроператоров за каждого иностранного туриста и на детский авиабилет".Руководитель управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Андрей Подгурский

В ходе мероприятия заместитель акима Акмолинской области Азамат Тайжанов наградил 21 крупных деятелей туристической сферы, из Бурабайского, Зерендинского, Ерейментауского, Аккольского, Сандыктауского районов и города Кокшетау.

В Акмолинской области 12 предпринимателей получили господдержку

Фото: Евгений Емельянов

Среди них директор ТОО "Орленок" Павел Безвербный, который получил нагрудной знак "Туризм саласына сіңірген еңбегі үшін", он поблагодарил государство за оказанную поддержку.

"Акмолинский туризм сделал большой скачок в развитии, благодаря правительству и государству субсидируются амбициозные проекты, мы можем не боясь рассчитывать на господдержку и расширять бизнес. В этом году мы оздоровили бесплатно 225 детей, общий поток отдыхающих у нас в лагере 3500 детишек из всей страны. С помощью государства я взял выгодный кредит под 6 % через фонд "Даму", это очень огромная поддержка, иначе по завышенным ставкам нереально развивать бизнес. Мы не только строим базу отдыха в поселке Катарколь Бурабайского района но и занимаемся благоустройством здания лагеря", – акцентировал Павел Николаевич.

Сообщается, что мест отдыха в регионе становится больше с каждым годом, развивается такое направление туризма как глэмпинг, создаются различные туры с насыщенной программой, идет усиленная работа, направленная на укрепление сервиса. В Акмолинской области насчитывается более 600 предприятий, 348 объектов размещения, 15 санаторно-курортных учреждений, 207 субъекта придорожного сервиса, 76 турфирм. Создаются новые рабочие места, в данной сфере трудится свыше 18 000 акмолинцев – это сотрудники туристских компаний, руководители и персонал санаториев, гиды, работники национальных парков и заповедников, представители культуры и предприниматели.

Стало известно, что туристские объекты региона посетили свыше 1,2 млн человек.

Алма Байгужина

Читайте также

Казахстан Мажилис гендерная политика
Каракат Абден потребовала больше женщин во власти
Облигации BI Development на сумму 13,5 млн долларов успешно размещены на AIX
Облигации BI Development на сумму 13,5 млн долларов успешно размещены на AIX
Генпрокуратура: Меру пресечения для Самата Абиша не будет менять
Генпрокуратура: Меру пресечения для Самата Абиша менять не будут
Анастасия Московчук
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Цены на муку в Астане, Алматы, Кызылорде, Актобе и Шымкенте
Мука дорожает в Казахстане – обзор цен по регионам
Когда в Алматы включат отопление
Когда в Алматы включат отопление
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Казахстан Минтруда МЗП комментарий размер
Почему минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления