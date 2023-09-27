В Акмолинской области 12 предпринимателей получили господдержку

Туристический потенциал Акмолинской области растет с каждым годом. О развитии данной сферы рассказали на торжественном собрании, посвященному всемирному дню туризма, в котором приняли участие руководители крупных тур объектов и государственные деятели.

Наличие трех государственных национальных природных парков, уникального Государственного Коргалжынского заповедника, занесенного в Список природного наследия ЮНЕСКО, делает Акмолинскую область весьма привлекательной для многочисленных туристов. Как сообщили в управлении туризма и предпринимательства, государство оказывает большую поддержку предпринимателям, занимающимися туристическим бизнесом.

"Бизнесмены используют меры господдержки по развитию туризма, в текущем году поддержаны 12 заявок на финансовую помощь, 3 заявки на возмещение затрат при строительстве и реконструкции туристских объектов, 3 заявки на возмещение затрат для объектов придорожного сервиса, 4 запроса на возмещение затрат при приобретении автотранспортного средства, всем была оказана положенная помощь. На сегодняшний день в сфере туризма действуют 7 мер государственной поддержки для акмолинских предпринимателей, это помощь при строительстве и реконструкции туристских объектов, поддержка объектов придорожного сервиса, приобретение туристских автобусов и техники и оборудования для горнолыжных курортов, так же, субсидирование туроператоров за каждого иностранного туриста и на детский авиабилет". Руководитель управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Андрей Подгурский

В ходе мероприятия заместитель акима Акмолинской области Азамат Тайжанов наградил 21 крупных деятелей туристической сферы, из Бурабайского, Зерендинского, Ерейментауского, Аккольского, Сандыктауского районов и города Кокшетау.

Фото: Евгений Емельянов

Среди них директор ТОО "Орленок" Павел Безвербный, который получил нагрудной знак "Туризм саласына сіңірген еңбегі үшін", он поблагодарил государство за оказанную поддержку.

"Акмолинский туризм сделал большой скачок в развитии, благодаря правительству и государству субсидируются амбициозные проекты, мы можем не боясь рассчитывать на господдержку и расширять бизнес. В этом году мы оздоровили бесплатно 225 детей, общий поток отдыхающих у нас в лагере 3500 детишек из всей страны. С помощью государства я взял выгодный кредит под 6 % через фонд "Даму", это очень огромная поддержка, иначе по завышенным ставкам нереально развивать бизнес. Мы не только строим базу отдыха в поселке Катарколь Бурабайского района но и занимаемся благоустройством здания лагеря", – акцентировал Павел Николаевич.

Сообщается, что мест отдыха в регионе становится больше с каждым годом, развивается такое направление туризма как глэмпинг, создаются различные туры с насыщенной программой, идет усиленная работа, направленная на укрепление сервиса. В Акмолинской области насчитывается более 600 предприятий, 348 объектов размещения, 15 санаторно-курортных учреждений, 207 субъекта придорожного сервиса, 76 турфирм. Создаются новые рабочие места, в данной сфере трудится свыше 18 000 акмолинцев – это сотрудники туристских компаний, руководители и персонал санаториев, гиды, работники национальных парков и заповедников, представители культуры и предприниматели.

Стало известно, что туристские объекты региона посетили свыше 1,2 млн человек.

Алма Байгужина