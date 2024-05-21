В Акмолинской области реализуют 12 крупных проектов по строительству и ремонту курортной инфраструктуры

Акмолинская область является одним из крупных туристических регионов страны. В скором времени открывается летний туристический сезон 2024 года.

О том, как будет улучшаться инженерно-коммуникационная и сопутствующая инфраструктура туристских территорий Акмолинской области, рассказали в управлении туризма.

"В 2024 году на ремонт и строительство дорожной и инженерной инфраструктуры было выделено свыше 11 млрд тенге. В рамках данного финансирования планируется реализовать четыре проекта по инженерной инфраструктуре, в том числе строительство водопроводных сетей в селе Молбаза Бурабайского района Акмолинской области, строительство систем водоснабжения детских оздоровительных центров, расположенных на территории озера Катарколь Бурабайского района, реконструкция тепловых сетей микрорайона Ремзавод города Щучинска и строительство тепловых сетей в микрорайоне Горный города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области. К тому же, будет реализовано 12 проектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры туристических территорий с помощью областного бюджета". Руководитель управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский

По информации Андрея Ивановича, будут произведены капитальный ремонт автомобильной дороги Щучинск – Степняк – Валиханово, строительство и реконструкция автомобильных дорог поселка Бурабай, в том числе и улицы Жумабаева. Строительство дороги вокруг озера Текеколь до автодороги Северный обход озера Чебачье Бурабайского района, средний ремонт автомобильной дороги областного значения Щучинск – Зеренда – Веденовка, капитальный ремонт трассы Щучинск – Николаевка Бурабайского района.

"К тому же, запланированы третий этап строительства и реконструкции сети автомобильных дорог поселка Бурабай, капитальный ремонт автомобильной дороги Бурабай – Катарколь, средний ремонт дороги районного значения Кокшетау – Рузаевка – Жылымды – Акан – Улгили – Баратай Зерендинского района. Также средний ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Шагалалы протяженностью 4 км в Зерендинском районе, средний ремонт трассы Кокшетау – Рузаевка – Садовое, средний ремонт пешеходной дорожки по улице Ленина в селе Катарколь Бурабайского района. Запланирована реализация четырех проектов по улучшению инфраструктуры туристских территорий и созданию культурного отдыха и здорового образа жизни для туристов за счет областного бюджета. Планируется строительство районного Дома культуры на 400 мест в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области, строительство Дворца спорта в городе Щучинске Бурабайского района. Чистота туристических зон также не остается в стороне. В текущем году из местного бюджета на благоустройство и санитарную очистку Боровской курортной зоны выделено 18,3 млн тенге", – уведомил Андрей Подгурский.



