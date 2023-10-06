Дожди с грозами и порывистым ветром: прогноз погоды в Казахстане на выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7-9 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на большей части страны синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием фронтальных разделов. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и порывистым ветром.

"На западе Казахстана возможно выпадение града, в горных районах юго-востока страны в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. На северо-западе, севере, востоке РК в ночные и утренние часы – туман". РГП "Казгидромет"

В большинстве регионов страны температура воздуха ночью +2+12°.

7 октября на севере в отдельных районах сохранятся заморозки до -1 градуса, днем в северной половине +10+20°, в южной половине +15+27°.