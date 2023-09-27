Ремонтировать ТЭЦ Казахстана за счет возвращенных из-за рубежа активов предлагает депутат

Депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин на пленарном заседании палаты предложил ремонтировать существующие и строить новые ТЭЦ в Казахстане за счет возвращенных из-за рубежа активов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Едиль Жанбыршин отметил, что по международным рейтингам Казахстан входит в число 20 стран мира по устойчивому отмыванию капитала за рубежом.

"По прогнозам многих экспертов, за последние 30 лет из Казахстана выведено около 200 млрд долларов, это почти в четыре раза больше средств в Нацфонде…", – заявил депутат.

При этом он указал на важность бесперебойного водо, электро и теплоснабжения социальных и производственных объектов, а также жителей регионов.

"Нынешнее состояние наших энергетических объектов не выдерживает критики. На некоторых объектах износ достиг 100%. Износ электрических сетей в среднем составляет 66%... Необходимо значительное финансирование для полного обновления изношенного энергетического оборудования строительства новой энергетической мощности объемом 14 ГВт, что было поручено в предыдущем Послании президента. Это невозможно реализовать путем повышения тарифа, нагрузки на население или через бюджет, ведь большинство наших граждан едва сводят концы с концами, а возможности бюджета ограничены", – указал мажилисмен.

Он также напомнил, что недавно в СМИ была опубликована информация о возврате 837,4 млрд тенге. По его словам, это немалые средства, так как на ремонт энергетических центров четырех вышеуказанных городов из бюджетного резерва было израсходовано 21,5 млрд тенге.

В этой связи он предложил тратить эти средства не только на социальные объекты, но и вкладывать в строительство стратегических объектов, в том числе на объектов энергетики, и модернизацию ветхого оборудования и сетей.