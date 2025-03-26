Декриминализовать оборот необеспеченных цифровых активов в Казахстане предлагает депутат

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты 26 марта 2025 года рассказала, как можно развить рынок цифровых активов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смышляева в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова отметила, что развитие индустрии цифровых активов – ключевой элемент инновационной экономики. Между тем, по ее словам, ограниченность легального оборота цифровых активов только в рамках криптобирж МФЦА замедлила развитие инфраструктуры, а внедрение новых инструментов способствовало росту теневого обмена.

"Из 15,5 млрд долларов годового оборота лишь 1,4 млрд долларов, или 9%, приходится на биржи МФЦА, остальное – в "серой" зоне. Лицензированные площадки долго не расширяли продуктовую линейку, направляя клиентов на внешние ресурсы. При этом глобальные биржи формально запрещены, но запрет не администрируется. Многие пользователи не являются квалифицированными инвесторами и не могут работать на официальных биржах, что подталкивает их к нелегальным обменникам. В результате локализация оборота стала узким горлышком для роста и прозрачности рынка", – считает она.

При этом, заявила Смышляева, сокращается участие цифровых майнеров в экономике и сохраняются высокие риски и криминализация отрасли.

"Сфера цифровых активов стала уязвимой для отмывания средств, что спровоцировало жесткую, порой несоразмерную правоприменительную практику. В ряде уголовных дел по нелегальным обменным операциям суммы взысканий достигают 5-6 млрд тенге – при этом очевидно, что они не будут реально возвращены в бюджет. По сути, кроме реального срока, осужденные получают и пожизненное экономическое наказание. Подобные кейсы отпугивают не только потенциальных нарушителей, но и добросовестных участников рынка", – добавила депутат.

Для дальнейшего развития сферы цифровых активов она предлагает декриминализовать оборот необеспеченных цифровых активов для физических лиц при условии использования лицензированных площадок, ужесточив при этом контроль деятельности операторов.

"Фокус правоприменения должен быть перенесен с простых пользователей на организаторов нелегального оборота", – подчеркнула депутат Смышляева.

Предлагается также расширить инфраструктуру цифровых активов, в том числе за счет введения в правовое поле и в поле финансового мониторинга лицензируемых криптообменников для неквалифицированных инвесторов и обеспечить миграцию казахстанских пользователей с глобальных криптобирж на лицензированные площадки.

"Необходимо также пересмотреть составы уголовных правонарушений, скорректировав соразмерность санкций в отношении участников цифрового рынка, привлечь лицензированные майнинговые компании к участию в инвестиционных проектах, особенно в области цифровой инфраструктуры и энергетики и разделить функции по администрированию сферы цифровых активов между регуляторами, исходя из наличия и природы их обеспечения", – резюмировала депутат.

14 марта 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил срочно принять меры для легализации цифровых активов. По его словам, цифровая трансформация экономики должна стать ключевым фактором усиления конкурентоспособности Казахстана.