Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Холдинг "Байтерек" продолжает развивать сотрудничество с германским бизнесом

Холдинг "Байтерек" продолжает развивать сотрудничество с германским бизнесом Фото: АО "НУХ "Байтерек"
27 сентября 2023 года в Берлине прошло первое заседание казахстанско-германской Рабочей группы по финансированию проектов.

В заседании приняли участие член Президиума и руководитель по Центральной Азии в ВКГЭ, а также член наблюдательного совета GP Günter Papenburg AG профессор Манфред Грундке, заместитель председателя правления "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Адиль Мухамеджанов и другие представители казахстанских компаний и германского бизнеса.

Холдинг

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

На полях заседания АО "Банк Развития Казахстана" подписало соглашение о финансовом сотрудничестве с немецким банком Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) на сумму до 100 млн евро, что придало импульс деятельности Рабочей группы.

Заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Адиль Мухамеджанов подчеркнул, что Рабочая группа послужит ключевым механизмом повышения конкурентоспособности бизнеса как в Казахстане, так и в Германии.

"Сегодня у нас есть уникальная возможность укрепить сотрудничество и создать основу для долгосрочных и взаимовыгодных деловых отношений. Рабочая группа обеспечит прочную основу для развития тесных торговых отношений и коммерческих связей, а также содействия взаимной торговле и инвестициям".Адиль Мухамеджанов
Холдинг

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

На текущий момент Рабочая группа рассматривает свыше 30 проектов совместного инвестирования из Казахстана, включая проекты от KAZAKH INVEST, Банка Развития Казахстана, Аграрной кредитной корпорации и МФЦА.

Напомним, что 20 июня 2023 года в Астане в рамках государственного визита Федерального президента ФРГ Ф-В. Штайнмайера в Казахстан на площадке казахстанско-германского торгово-инвестиционного форума состоялось подписание Меморандума о намерениях по созданию Рабочей группы по финансированию совместных проектов между АО "НУХ "Байтерек" и Восточным комитетом германской экономики.

Холдинг

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Читайте также

Казахстан Сенат Минфин
В Минфине прокомментировали появление списка "иноагентов" и их личных данных
Fitch повысило рейтинги АО "Qazaqstan Investment Corporation"
Fitch повысило рейтинги АО "Qazaqstan Investment Corporation"
Задержана начальник УМС ДП Абайской области Гульвира Доненбаева
Задержана начальник УМС ДП Абайской области Гульвира Доненбаева
Анастасия Московчук
Банк Развития Казахстана Германия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
люди
Макпал Исабекова посвятила трогательный пост ушедшему из жизни отцу
Похолодание ожидается в Казахстане
Похолодание ожидается в Казахстане
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления