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Экономика и бизнес

Холдинг "Байтерек" укрепляет инвестиционное сотрудничество с Германией

Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 09:14 17-е заседание Казахстанско-Германского делового совета
В период с 26 по 28 августа 2026 года состоялся рабочий визит казахстанской делегации в Федеративную Республику Германия. Центральным событием программы стало 17-е заседание Казахстанско-Германского делового совета по стратегическому сотрудничеству, прошедшее в Берлине.

В состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров, вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Олжас Сапарбеков, а также представители государственных органов и национальных компаний. Германскую сторону представили деловые объединения, финансовые институты и компании в сферах энергетики, промышленности, металлургии, машиностроения, транспорта и логистики.

Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 09:14

17-е заседание Казахстанско-Германского делового совета

Выступая на заседании делового совета, заместитель председателя Правления Тимур Онжанов рассказал о трансформации Холдинга "Байтерек" в национальный инвестиционный холдинг и подходах к комплексному сопровождению инвестиционных проектов.

"Наша задача – переводить договоренности с германским бизнесом в конкретные проекты, создающие в Казахстане новые производства, технологии и рабочие места. Для этого Холдинг объединяет возможности своих дочерних организаций и расширяет партнерство с германскими компаниями и финансовыми институтами", – отметил он.

В настоящее время портфель группы компаний "Байтерека" включает пять проектов с германским участием общей стоимостью около 3,9 млрд долларов США. В их числе завод по производству цианида натрия, комплекс по выпуску калийных удобрений, ветровая электростанция, а также производства автомобильных лакокрасочных материалов и гибкой упаковки. Проектами предусматривается создание порядка 1 600 постоянных рабочих мест.

Кроме того, руководством Холдинга были проведены переговоры с ключевыми финансовыми институтами Германии, такими как KFW и Euler Hermes, в ходе которых рассмотрены направления расширения взаимодействия в части привлечения долгосрочного финансирования и экспортно-кредитной поддержки проектов, реализуемых в Казахстане.

Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 09:14

Посещение Aurubis AG в г. Гамбург

Ключевым приоритетом Холдинга обозначена локализация производств и формирование добавленной стоимости внутри страны. Речь идет о проектах, которые обеспечивают трансфер технологий, глубокую переработку отечественного сырья и создание постоянных рабочих мест в регионах Казахстана, а не ограничиваются поставками готовой продукции.

Отдельный блок был посвящен Alatau City: германскому бизнесу представили возможности размещения новых производств и логистических проектов, а также участия в развитии инженерной, транспортной и цифровой инфраструктуры города.

В рамках рабочей программы Тимур Онжанов также принял участие в двусторонних встречах с представителями ведущих германских промышленных, технологических и инфраструктурных компаний – Deutsche Bahn (железнодорожная инфраструктура и транспортный консалтинг), Rhenus SE (логистика и терминальная инфраструктура), Gizeh Verpackungen (производство упаковки), D.A.R. Metall (поставки металлов и промышленного сырья), WILO Group (насосное оборудование и водные технологии), Koch Solutions (конвейерные системы), HMS Bergbau (торговля сырьевыми и энергетическими ресурсами), Aurubis (переработка меди и цветных металлов) и Siemens Energy (энергетическое оборудование и сетевые технологии), а также с представителями Германской торгово-промышленной палаты.

Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 09:14

Посещение Aurubis AG в г. Гамбург

В ходе встреч стороны обсудили структурирование и финансирование совместных проектов, локализацию производств, поставку технологического оборудования и расширение участия германского бизнеса в реализации инвестиционных инициатив в Казахстане.

Справочно: Казахстанско-Германский деловой совет (КГДС) по стратегическому сотрудничеству создан в июле 2010 года на основании Меморандума, подписанного в ходе официального визита Федерального канцлера Германии в Казахстан. КГДС является ключевым институциональным механизмом развития двусторонних торгово-экономических отношений и обеспечивает координационную и консультативную поддержку взаимодействия между компаниями, предприятиями и деловыми объединениями двух стран.

Холдинг "Байтерек" выступает заместителем сопредседателя КГДС с казахстанской стороны и ежегодно проводит двусторонние встречи с германскими компаниями и финансовыми институтами, обеспечивая преемственность повестки и последовательную проработку совместных инициатив в период между заседаниями Делового совета.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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