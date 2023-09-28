ГРЭС Топар в числе первых в Карагандинской области справилась с аварией на электросетях

28 сентября в 09:28 на линии ОРУ 220 кВт произошло короткое замыкание.

Данный сбой повлиял на работу станции ТОО "ГРЭС Топар", в результате чего подача электроэнергии была прекращена.

Уже спустя 30 минут удалось запустить в работу турбину №7 и котел №9, благодаря чему выдаваемая мощность была увеличена до 20 мВт.



Таким образом, станция "ГРЭС Топар" стала одной из первых в Карагандинской области, справившейся с аварией.

На данный момент ведется работа по запуску остальных котлов и турбин станции.