ГРЭС Топар в числе первых в Карагандинской области справилась с аварией на электросетях
Фото: pixabay
28 сентября в 09:28 на линии ОРУ 220 кВт произошло короткое замыкание.
Данный сбой повлиял на работу станции ТОО "ГРЭС Топар", в результате чего подача электроэнергии была прекращена.
Уже спустя 30 минут удалось запустить в работу турбину №7 и котел №9, благодаря чему выдаваемая мощность была увеличена до 20 мВт.
Таким образом, станция "ГРЭС Топар" стала одной из первых в Карагандинской области, справившейся с аварией.
На данный момент ведется работа по запуску остальных котлов и турбин станции.
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