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ГРЭС Топар в числе первых в Карагандинской области справилась с аварией на электросетях

ГРЭС Топар в числе первых в Карагандинской области справился с аварией на электросетях Фото: pixabay
28 сентября в 09:28 на линии ОРУ 220 кВт произошло короткое замыкание.

Данный сбой повлиял на работу станции ТОО "ГРЭС Топар", в результате чего подача электроэнергии была прекращена.

Уже спустя 30 минут удалось запустить в работу турбину №7 и котел №9, благодаря чему выдаваемая мощность была увеличена до 20 мВт.

Таким образом, станция "ГРЭС Топар" стала одной из первых в Карагандинской области, справившейся с аварией.

На данный момент ведется работа по запуску остальных котлов и турбин станции.

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Анастасия Московчук
Карагандинская область
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