Два события в Топаре: ГРЭС запустила турбину и заложила капсулу под жилые дома

Сегодня, 10 сентября 2025 года, в поселке Топар Абайского района Карагандинской области состоялось два значимых события, сообщает Zakon.kz.

Так, прошли торжественная церемония по запуску новой турбины мощностью 130 мегаватт (МВт) и закладка капсулы в фундамент многоквартирных жилых домов для молодых специалистов ТОО "ГРЭС Топар" при участии компании Kazakhmys Energy ("Казахмыс Энерджи").

В мероприятии приняли участие вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, генеральный директор "Казахмыс Энерджи" Темирлан Утегенов, директор ТОО "Tansu Construction" Николай Ким и другие лица.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что старт замены турбоагрегата №3 ГРЭС тип К-100-90 на турбоагрегат типа К-130-8,8 был дан 1 декабря 2023 года. Генеральным подрядчиком выступило ТОО "Tansu Construction".

По словам Андрея Соловьева, операционного директора Карагандинской ГРЭСС-2 ТОО "Главная распределительная электростанция Топар", в текущем году произведен монтаж турбины, что даст дополнительные мощности.

Фото: Zakon.kz

"Наша станция функционирует с 1962 года. В настоящее время происходит постепенная модернизация оборудования. Не так давно были заменены 1 и 2 машины, в этом году запущена 3 новая машина. Все это послужило дополнительному увеличению мощности станции. В планах – расширение и реконструкция электростанции, к тому же на подходе модернизация еще двух турбин. Обеспечение будет применяться в группу компании "Казахмыс", а также Карагандинский, Балхашский регионы", – заявил он.

В осуществлении проекта было занято более тысячи высококвалифицированных специалистов. К тому же привлечено свыше 10 подрядных организаций. Еще использовано более 10 тысяч наименований материалов и изделий.

Кроме того, одним важным событием в поселке Топар стала закладка капсулы, символизирующей старт строительства двух современных жилых домов комфорт-класса для молодых специалистов ТОО "ГРЭС "Топар". Это стало ярким подтверждением реализации задач, поставленных президентом страны Касым Жомартом Токаевым в рамках социальной политики государства.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Как отметил Ермаганбет Булекпаев, забота о молодых специалистах, создание комфортных условий для их жизни и работы – один из ключевых приоритетов государственной политики, направленной на развитие человеческого капитала и укрепление регионов.

"Сегодня мы вместе даем начало делу, которое станет вкладом в будущее, обеспечит специалистов и их семьи современным доступным жильем, а также создаст условия для профессионального роста и стабильности. Это будет два новых пятиэтажных дома по 40 квартир. Думаю, что через год мы приедем сюда и будем вручать молодым работникам ключи от новых благоустроенных квартир". Ермаганбет Булекпаев

В свою очередь Сунгат Есимханов отметил, что строительство современных жилых домов – хорошая поддержка для молодых специалистов:

"Я уверен, что в следующем году строительные работы будут завершены, дома будут возведены и введены в эксплуатацию".

Также на мероприятии с приветственным словом выступил Темирлан Утегенов – генеральный директор компании Kazakhmys Energy:

"Этим проектом мы занимались два года совместно с компанией "Tansu Construction". На пути к реализации было много вызовов, но они были преодолены. Сегодня имеем полноценные резервы – нами закуплены еще две турбины. Что касается строительства жилого дома, то, проанализировав ситуацию, стало ясно, что люди пожилого возраста выходят на пенсию и их необходимо заменять молодыми кадровыми специалистами именно на территории ГРЭС "Топар". Если для них будут предоставлены комфортные жилищные условия, то они более охотно будут трудоустраиваться на предприятия. К тому же это хорошее событие и для поселка, который со временем еще больше благоустраивается".

В ходе мероприятия выступил Николай Ким, директор ТОО "Tansu Construction":

"Мы гордимся тем, что мы участвуем в проектах "Казахмыс Энерджи". Нами осуществлено немало разработок в Казахстане, но проекты в Топаре в области энергетике занимают особое место, и мы к ним относимся с особой ответственностью. Хотелось бы выразить благодарность руководству за поддержку и выбор нашей компании в реализации своих идей. Отдельное спасибо акимату области. Мы всегда чувствуем его крепкое надежное плечо и поддержку. Данный дом будет построен по самым современным стандартам качества с применением надежных материалов. Мы отнесемся к проекту со всей ответственностью и обещаем, что он будет сдан точно в срок, то есть в следующем году".

Ветеран энергетики, заслуженный энергетик ТОО "ГРЭС "Топар", почетный гражданин района Владимир Черепанов также поделился своим мнением:

"На сегодняшний день корпорация "Казахмыс" афиширует себя как социально ориентированная компания, которая заботится о своем будущем, о будущем предприятия, о молодом поколении, о привлечении молодых специалистов. То есть ими представлены реальные дела, которые они успешно воплощают в жизнь".

Высказывание ветерана подержал молодой специалист по надзору за строительством ТОО ГРЭС "Топар" Нуржан Карим Ертай Үлы:

"Мы – молодое поколение, которое намерено идти по пути, которое проложили наши старшие товарищи, и все свои знания мы будем применять во благо народа. Ведь именно молодежь способна внести весомый вклад в развитие и улучшение будущего нашей страны".