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Законодательство РК

О проблемах финансирования клиник фондом медстрахования рассказала депутат

Казахстан клиника ОСМС Фото: пресс-служба правительства РК
О проблемах финансирования больниц и поликлиник со стороны Фонда социального медстрахования в своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны рассказала сенатор Бибигуль Жексенбай, сообщает Zakon.kz.

По словам парламентария, во многих клиниках из года в год наблюдается снижение финансирования со стороны фонда от 60% до 80% от заявленной суммы. Из-за дефицита финансирования у медорганизаций, несмотря на проводимую ими оптимизацию расходов, возникает задолженность перед кредиторами. В итоге они не могут нормально работать, внедрять новые технологии, мотивировать сотрудников и т.д.

"Эта ситуация связана не только с преднамеренным снижением выделенных объемов со стороны ФСМС, но и с тем, что имеющиеся тарифы на каждый пролеченный случай не покрывают расходы на одного фактического больного. Вся эта ситуация усложняется имеющейся линейной шкалой со стороны ФСМС, которая также используется в экстренной службе, что крайне недопустимо".Бибигуль Жексенбай

Для решения этих проблем сенатор предложила главе Кабмина проводить финансирование со стороны Фонда соцмедстрахования согласно предоставляемой годовой заявке, а также объединить пакеты гарантированного объема бесплатной медпомощи и обязательного социального медстрахования, так как деньги из одного пакета не всегда тратятся, а в другом пакете их катастрофически не хватает. Не менее важно и то, чтобы врачам оплачивали за лечение пациентов не только по основному диагнозу, но и по фоновому заболеванию.

"При наличии у пациента, помимо основного заболевания и сопутствующей патологии, необходима оплата и по имеющимся конкурирующим и фоновым заболеваниям. Так, например, пациент поступает с диагнозом пневмония, выделяется сумма по тарифу 120 000 тенге, а у пациента имеется сопутствующая патология: сахарный диабет, артериальная гипертензия и другие патологии, которые не оплачиваются ФСМС, так как кодируется только основной диагноз. Вместо 120 000 тенге клиника затрачивает на такого пациента, на лечение всех сопутствующих заболеваний порядка 300 000 – 500 000 тенге".Бибигуль Жексенбай

Об ошибках системы ОСМС в мае рассказывала эксперт в сфере медицинского права Саида Сулейменова. По ее словам, пациенты не знают, сколько стоят медуслуги в рамках страховой медицины. Тарифы надо сделать прозрачными, чтобы люди знали, за что и сколько платят. А неиспользованные отчисления могли вернуть.

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