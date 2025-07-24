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Общество

Можно ли сделать взносы в Фонд медстрахования наследуемыми, рассказала Альназарова

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 11:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 24 июля 2025 года рассказала, почему нельзя передать по наследству взносы в Фонд социального медстрахования (ФСМС), по аналогии с взносами в ЕНПФ (Пенсионный фонд), передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава заявила, что сама природа этих накопления разная.

"Если в ЕНПФ это накопительная система и она имеет возможность более шире использоваться, то взносы в Фонд медстрахования являются страховыми и поэтому используются по аналогии с любым страхованием – вы страхуете, вы на них не претендуете и претендуете только в случае, если этот страховой случай наступил. В случае ОСМС – это заболевание, необходимость оперативного лечения и так далее", – добавила она.

По ее данным, все средства, которые аккумулируются в Фонде медстрахования, направляются на лечение и профилактические мероприятия, и другие медицинские услуги для всех 20 с лишним миллионов граждан.

"Принцип – здоровый платит за больного, богатый платит за бедного – это солидарная ответственность, которую изначально Фонд преследовал, он сегодня ее поступательно реализует", – подчеркнула Альназарова.

15 июля 2025 года министр здравоохранения в интервью Zakon.kz рассказала, почему нельзя отменить обязательное медстрахование.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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