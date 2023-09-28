Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане прошли проводы первой команды осеннего пополнения в ряды Вооруженных сил

В Астане прошли проводы первой команды осеннего пополнения в ряды Вооруженных сил Фото: пресс-служба МО РК
Первая команда молодого пополнения в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан осеннего призыва отбыла в десантно-штурмовую бригаду, дислоцирующуюся в городе Конаев.
В Астане прошли проводы первой команды осеннего пополнения в ряды Вооруженных сил

Фото: пресс-служба МО РК

В проводах будущих десантников приняли участие представители РОО "Ветераны Вооруженных сил", работники акимата, родители и близкие призывников. Столичные новобранцы будут служить в войсковой части 32363 Десантно-штурмовых войск.

В Астане прошли проводы первой команды осеннего пополнения в ряды Вооруженных сил

Фото: пресс-служба МО РК

По словам представителя Департамента по делам обороны Астаны полковника запаса Гани Артыкова, в ходе осенней кампании из Астаны на срочную воинскую службу будет призвано более 1000 молодых парней.

В Астане прошли проводы первой команды осеннего пополнения в ряды Вооруженных сил

Фото: пресс-служба МО РК

В первую партию из Астаны, отправляющуюся в город Конаев, вошло 40 человек.

Как известно, первоначальные команды новобранцев всегда направляются в воинские части Пограничной службы КНБ РК. Их комплектование уже завершается.

В Астане прошли проводы первой команды осеннего пополнения в ряды Вооруженных сил

Фото: пресс-служба МО РК

Призывник Алдияр Наукан признался, что давно мечтал пройти службу в Десантно-штурмовых войсках.

"Я рад, что был призван на службу в элитных войсках, – говорит будущий десантник. – В детстве посмотрел сериал "Көк тарландары", там есть кадры прыжков с парашютами, и мне это запало в душу. Мой дедушка проходил службу в армии, и отец служил в танковой бригаде. Меня их рассказы очень мотивировали".
В Астане прошли проводы первой команды осеннего пополнения в ряды Вооруженных сил

Фото: пресс-служба МО РК

Проводы призывников завершились концертной программой.

Читайте также

zakon.kz
Токаев: Территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется
Токаев встретился с Канцлером Германии в формате тет-а-тет
Токаев встретился с канцлером Германии в формате тет-а-тет
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": "Ангеболл" или контрпрессинг
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": "Ангеболл" или контрпрессинг
Анастасия Московчук
Астана МО РК Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
люди
Макпал Исабекова посвятила трогательный пост ушедшему из жизни отцу
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Похолодание ожидается в Казахстане
Похолодание ожидается в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления