В Астане прошли проводы первой команды осеннего пополнения в ряды Вооруженных сил

Первая команда молодого пополнения в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан осеннего призыва отбыла в десантно-штурмовую бригаду, дислоцирующуюся в городе Конаев.

Фото: пресс-служба МО РК

В проводах будущих десантников приняли участие представители РОО "Ветераны Вооруженных сил", работники акимата, родители и близкие призывников. Столичные новобранцы будут служить в войсковой части 32363 Десантно-штурмовых войск.

Фото: пресс-служба МО РК

По словам представителя Департамента по делам обороны Астаны полковника запаса Гани Артыкова, в ходе осенней кампании из Астаны на срочную воинскую службу будет призвано более 1000 молодых парней.

Фото: пресс-служба МО РК

В первую партию из Астаны, отправляющуюся в город Конаев, вошло 40 человек.

Как известно, первоначальные команды новобранцев всегда направляются в воинские части Пограничной службы КНБ РК. Их комплектование уже завершается.

Фото: пресс-служба МО РК

Призывник Алдияр Наукан признался, что давно мечтал пройти службу в Десантно-штурмовых войсках.

"Я рад, что был призван на службу в элитных войсках, – говорит будущий десантник. – В детстве посмотрел сериал "Көк тарландары", там есть кадры прыжков с парашютами, и мне это запало в душу. Мой дедушка проходил службу в армии, и отец служил в танковой бригаде. Меня их рассказы очень мотивировали".

Фото: пресс-служба МО РК

Проводы призывников завершились концертной программой.