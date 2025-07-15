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Политика

Аскар Избасов назначен командующим Военно-воздушными силами

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 09:31 Фото: akorda.kz
Аскар Избасов – новый командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ сегодня, 15 июля 2025 года, опубликовала пресс-служба Акорды.


"Избасов Аскар Гадылшиевич назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан", – сказано в распоряжении президента Касым-Жомарта Токаева.

Другим распоряжением Руслан Кунуров освобожден от этой должности.

Ранее глава государства освободил Бакытбека Сыдыкова от должности замминистра обороны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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