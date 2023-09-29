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"Озимиз гой Арай": жительницу Карагандинской области подозревают в создании финпирамиды

"Озимиз гой Арай": жительницу Карагандинской области подозревают в создании финпирамиды Фото: freepik
Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области расследуют дело в отношении жительницы региона, которую подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 сентября 2023 года рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов:

"Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 тыс. до 300 тыс. тенге на срок от одного до трех дней, с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения".

По его словам, подозреваемую задержали и водворили в ИВС, с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

"Предварительно следствием установлены более 100 участников чата "Озимиз гой Арай". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов "Люкс чат", "Чек чат Люкс 100%", "Вклад чат 50%".Алибек Абдилов

Иная информация, как пояснил официальный представитель АФМ РК, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

"Уважаемые граждане! Убедительно призываем Вас быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации".Алибек Абдилов

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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