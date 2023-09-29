Большую партию контрабандного золота пытались незаконно ввезти в Казахстан
Фото: пресс-служба КНБ РК
28 сентября военнослужащие Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области пресекли попытку незаконного ввоза в Казахстан крупной партии ювелирных изделий из золота, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы КНБ РК, данный груз обнаружили в тайнике автотранспорта.
"Предварительный вес изъятого составил более 48 килограммов", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Фото: пресс-служба КНБ РК
По указанному факту проводятся проверочные мероприятия.
Ранее контрабандное золото на 10 млн тенге пытались ввезти в Казахстан.
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