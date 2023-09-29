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Законодательство РК

Большую партию контрабандного золота пытались незаконно ввезти в Казахстан

Большую партию золотых изделий пытались незаконно ввезти в Казахстан Фото: пресс-служба КНБ РК
28 сентября военнослужащие Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области пресекли попытку незаконного ввоза в Казахстан крупной партии ювелирных изделий из золота, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КНБ РК, данный груз обнаружили в тайнике автотранспорта.

"Предварительный вес изъятого составил более 48 килограммов", – говорится в сообщении. 
фура

Фото: пресс-служба КНБ РК

золото

Фото: пресс-служба КНБ РК

По указанному факту проводятся проверочные мероприятия.

Ранее контрабандное золото на 10 млн тенге пытались ввезти в Казахстан. 


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КНБ Жамбылская область
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